Εικόνες μοναδικής ομορφιάς στο Νότιο Ρέθυμνο – Ορμητικός καταρράκτης «ζωντανεύει» (video)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία του Νοτίου Ρεθύμνου αποκαλύπτεται αυτές τις ημέρες, καθώς τα νερά κατεβαίνουν με ορμή από τον ορεινό όγκο του Κέντρου, σχηματίζοντας έναν καταρράκτη που ξεχωρίζει για τη δυναμική και την ομορφιά του.
Το νερό, σε αφθονία, πέφτει με δύναμη πάνω στα βράχια, δημιουργώντας ένα φυσικό θέαμα που συνδυάζει τον ήχο της πτώσης με το άρωμα της κρητικής γης. Λιόδεντρα και φασκομηλιές πλαισιώνουν το σημείο, συνθέτοντας μια εικόνα που αναδεικνύει τη μοναδικότητα του τοπίου.
Ο καταρράκτης βρίσκεται δίπλα στον επαρχιακό δρόμο και λειτουργεί σχεδόν ως φυσικό σύνορο, καθώς το υδάτινο πέρασμά του διαχωρίζει τις επαρχίες Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου. Η ροή του καταλήγει στον Πλατύ Ποταμό, στο ύψος περίπου του Αη Γιάννη, ενισχύοντας τον υδρολογικό πλούτο της περιοχής.
Η εικόνα του νερού να κυλά και να καταλήγει στον ποταμό αποτυπώνει τη σημασία των υδάτινων πόρων για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, ιδιαίτερα σε περιόδους που οι βροχοπτώσεις ενισχύουν τη ροή από τα ορεινά προς τα χαμηλότερα σημεία. Το τοπίο στο Νότιο Ρέθυμνο υπενθυμίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της φύσης.
