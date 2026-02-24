Στους κορυφαίους αλλά και πιο ακριβούς προορισμούς των Γερμανών η Κρήτη το 2026

Οι τιμές των πακέτων για Κρήτη είναι αυξημένες κατά 6% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με το HolidayCheck Travel Report 2026.
Τα ελληνικά νησιά αποτελούν δημοφιλή προορισμό για τους Γερμανούς παραθεριστές και το 2026, με την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω να παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεών τους, ιδίως στη γερμανική αγορά των οικογενειακών διακοπών, αλλά και μεταξύ των ζευγαριών, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του HolidayCheck Travel Report 2026.
Η επιθυμία των Γερμανών για ταξίδια παραμένει υψηλή κι εφέτος, με καθιερωμένους προορισμούς διακοπών, ανάμεσά τους η Κρήτη, να συνεχίζουν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις τους, ενώ οι αυξήσεις των τιμών διαμορφώνονται σε μετριοπαθή επίπεδα, σε σχέση με το παρελθόν.
Όσον αφορά την επιλογή του ταξιδιωτικού προορισμού, οι Γερμανοί παραθεριστές εξακολουθούν να επιλέγουν την… πεπατημένη, με την Τουρκική Ριβιέρα, τη Χουργκάντα, τη Μαγιόρκα και την Κρήτη να αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές τους για οργανωμένες διακοπές το 2026. “Αυτοί οι προορισμοί προσφέρουν ένα καλό συνολικό πακέτο, που συνδυάζει εύκολη προσβασιμότητα, ποιότητα υποδομών και σχέση ποιότητας-τιμής”, εξηγεί η Nina Hammer, ειδική σε θέματα ταξιδιών στο HolidayCheck. Σύμφωνα με την ίδιο, πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν συνειδητά προορισμούς που ήδη γνωρίζουν, καθώς ξέρουν τι να περιμένουν.
«Τσιμπάνε» οι τιμές στους ελληνικούς προορισμούς
Η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της ζήτησης των Γερμανών παραθεριστών το καλοκαίρι του 2026, αποτελώντας έναν από τους δέκα πιο δημοφιλείς προορισμούς στην κατηγορία των οικογενειακών διακοπών, αλλά και τον πιο ακριβό, καθώς η μέση τιμή ενός πακέτου διακοπών μιας εβδομάδας ανέρχεται στα 4.860 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος διαμορφώνονται οι τιμές στην Κω, με το μέσο κόστος ενός εβδομαδιαίου πακέτου διακοπών να ανέρχεται στα 4.510 ευρώ. Ακολουθεί το Ντουμπάι στην τρίτη θέση από πλευράς κόστους, με 4.500 ευρώ και η Ρόδος, επίσης, με 4.500 ευρώ.
Στην αντίπερα όχθη, πιο οικονομικός προορισμός είναι η Χουργκάντα (3.370 ευρώ), ενώ και η Μαγιόρκα (3.980), όπως και η Τουρκική Ριβιέρα (4.080 ευρώ) είναι αρκετά πιο οικονομικοί από τους τρεις ελληνικούς προορισμούς.
Τα τρία ελληνικά νησιά συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση και στην αγορά των ζευγαριών, ενώ Κρήτη και Κως ανήκουν και σε αυτή την κατηγορία στους πιο ακριβούς προορισμούς, με το κόστος ενός εβδομαδιαίου πακέτου διακοπών να διαμορφώνεται στα 2.710 ευρώ και 2.700, αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο κόστος για τη Ρόδο ανέρχεται στα 2.540 ευρώ.
Η Χουργκάντα (2.540 ευρώ) αναδεικνύεται στον πιο οικονομικός προορισμός και για τα ζευγάρια των Γερμανών ταξιδιωτών το φετινό καλοκαίρι, με τη Μαγιόρκα να ακολουθεί (2.330 ευρώ)
Οι τιμές των πακέτων για Κρήτη είναι αυξημένες κατά 6% σε σύγκριση με πέρυσι, για Μαγιόρκα κατά 8%, για Χουργκάντα κατά 9% και για την Τουρκική Ριβιέρα παραμένουν στα περυσινά επίπεδα (+0,4%).
Οι φθινοπωρινές διακοπές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία
Ενώ τα ζευγάρια ταξιδεύουν όλο και περισσότερο εκτός των κλασικών καλοκαιρινών περιόδων, οι φθινοπωρινές διακοπές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις οικογένειες, με τον Οκτώβριο να συγκεντρώνει ανάλογο επίπεδο κρατήσεων με τους καλοκαιρινούς μήνες την περίοδο των προκρατήσεων, γεγονός που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για προορισμούς με μεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, όπως η Ρόδος και η Κρήτη.
Ο Οκτώβριος αποτελεί συμφέρουσα επιλογή και για τα ζευγάρια, καθώς ένα ζευγάρι Γερμανών μπορεί να εξοικονομήσει έως και 800 ευρώ αν, για παράδειγμα, ταξιδέψει στην Φορμεντέρα τον Οκτώβριο αντί για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, ενώ το αντίστοιχο ποσό που μπορεί να εξοικονομήσει σε ένα ταξίδι την Κόστα Μπράβα ανέρχεται στα 600 ευρώ. Πιο οικονομικές, όμως, κατά περίπου 400 ευρώ είναι και οι διακοπές στην Κρήτη για ένα ζευγάρι τον Οκτώβριο αντί για την θερινή σεζόν.
Τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας της HolidayCheck για τις διακοπές δείχνουν ότι τα ταξίδια εξακολουθούν αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τους Γερμανούς, με το 60% να πραγματοποιεί δύο έως τρία ταξίδια τον χρόνο. Περίπου το 65% έχει ήδη συγκεκριμένα σχέδια για ταξίδια το 2026 ή έχει ήδη κάνει κρατήσεις. Ταυτόχρονα, το 77% θα ήθελε να κάνει περισσότερες ημέρες διακοπές και τέσσερις στους δέκα ξεκουράζονται καλύτερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.
Για τη Nina Hammer, “οι διακοπές θα συνεχίσουν να έχουν τεράστια σημασία για τον γερμανικό πληθυσμό και το 2026, αποτελώντας επιλογή προσωπικής ευεξίας, ειδικά σε περιόδους που πολλοί τις θεωρούν αγχωτικές”.
Επιστρέφουν τα μακρινά ταξίδια με τις Μαλδίβες στο επίκεντρο
Παράλληλα με τις σταθερές κρατήσεις στην Ευρώπη, τα μακρινά ταξίδια αποκτούν και πάλι σημασία. Η HolidayCheck παρατηρεί μια σημαντική αύξηση της ζήτησης τα τελευταία πέντε χρόνια, με τις Μαλδίβες να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον, τόσο από ζευγάρια, όσο και από οικογένειες. Αυτό συμβαίνει καθώς πέρα από τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, πολλοί ταξιδιώτες εκτιμούν ιδιαίτερα την εξαιρετική ιδιωτικότητα, την ηρεμία και την αποκλειστικότητα που προσφέρουν τα νησιωτικά θέρετρα.
Επιπλέον, η πρόσβαση στις Μαλδίβες γίνεται όλο και πιο εύκολη, με μεγάλες, διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να επεκτείνουν το δίκτυο δρομολογίων τους από τις γερμανόφωνες χώρες.
Οι 10 πιο δημοφιλείς προορισμοί για οικογένειες Γερμανών το καλοκαίρι του 2026 και το αντίστοιχο κόστος
Πηγή: http://www.money-tourism.gr