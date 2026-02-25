Πυροσβεστική: Αύριο στο Ηράκλειο το νέο ταχύπλοο σκάφος

Θα ενισχύει από θαλάσσης το Πυροσβεστικό Σώμα.
Αύριο το πρωί αναμένεται να έρθει στο Ηράκλειο – σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες- το νέο πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος που θα ενισχύσει και από θαλάσσης το Πυροσβεστικό Σώμα.
Το «RAFNAR FIFI 45», είναι ένα πυροσβεστικό ταχύπλοο άμεσης επέμβασης, το οποίο δεν θα πρωταγωνιστεί σε αποστολές πυρόσβεσης, αλλά σε επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Η άφιξή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα προσφέρει άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που εκδηλώνονται στη θάλασσα, είτε αυτά αφορούν πυρκαγιές είτε καταστάσεις κινδύνου που απαιτούν συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.
Ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από στελέχη της υπηρεσίας για τη στελέχωση του σκάφους, με ορισμένους πυροσβέστες να δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην απαιτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, προκειμένου το πλήρωμα να είναι απολύτως καταρτισμένο πριν από την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση του ταχύπλοου.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα σκάφη αυτής της κατηγορίας συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία και προηγμένη τεχνολογία, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Μήκος: 12 μέτρα
Μέγιστη ταχύτητα: 50 κόμβοι
Αυτονομία: Άνω των 250 ναυτικών μιλίων
Κινητήρες: Τρεις (3) εξωλέμβιες μηχανές πετρελαίου
Συνολική ισχύς: 1.050 ίπποι
Η υψηλή ιπποδύναμη προσφέρει εξαιρετική επιτάχυνση, αυξημένη ευελιξία και σταθερότητα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.
Επιχειρησιακή Ικανότητα & Αντοχή
Τα σκάφη είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένα συνθετικά υλικά και έχουν την δυνατότητα να επιχειρούν με ασφάλεια σε:
Κυματισμό ύψους έως 4 μέτρα
Ανέμους έως 8 μποφόρ
Οι προδιαγραφές αυτές μειώνουν σημαντικά τον χρόνο απόκρισης και διασφαλίζουν επιχειρησιακή ετοιμότητα ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Δυνατότητες Πυρόσβεσης
Για την εξωτερική πυρόσβεση τα σκάφη διαθέτουν:
Αντλία παροχής 2.000 λίτρων ανά λεπτό
Πυροσβεστικό αυλό με δυνατότητα βολής έως 45 μέτρα
Σύστημα αυτοπροστασίας
Οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πλοία, λιμένες και παράκτιες εγκαταστάσεις.
Διάσωση & Ανθρωπιστική Αποστολή
Τα νέα σκάφη ενισχύουν καθοριστικά την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Διαθέτουν δυνατότητα:
Διάσωσης ατόμων από τη θάλασσα
Μεταφοράς έως και 12 ατόμων
Ασφαλούς μεταφοράς τραυματιών και ασθενών με φορείο
Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, η οποία:
Υποστηρίζει επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης
Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας
Επιτρέπει επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.
