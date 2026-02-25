Από το Ηράκλειο η «ψηφιακή επανεκκίνηση» του e-ΕΦΚΑ: Στόχος η σύνταξη σε 42 ημέρες!

Η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε σήμερα από το Ηράκλειο, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με ομιλία του διοικητή του Εθνικού Φορέα Αλέξανδρου Βαρβέρη.

Στόχος του ΕΦΚΑ είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) να αποτελέσει ένα ενιαίο, σύγχρονο και λειτουργικά αναβαθμισμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο ενοποιεί δεδομένα, διαδικασίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς που στο παρελθόν λειτουργούσαν κατακερματισμένα.

Στην ομιλία του ο κ. Βαρβέρης τόνισε ότι το νέο σύστημα θα είναι έτοιμο στο τέλος του καλοκαιριού και πρόσθεσε ότι αποτελεί την «απάντηση» σε προβλήματα που υπήρχαν για τους ασφαλισμένους. Ανέφερε ακόμα ότι το προσωπικό του Φορέα εργάζεται καθημερινά και εκπαιδεύεται στο νέο σύστημα ενώ έθεσε ως στόχο την απονομή κύριων συντάξεων σε 42 ημέρες και για την Κρήτη. Όπως είπε θα δώσει τέλος στις καθυστερήσεις του παρελθόντος.

Το νέο ΟΠΣ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0».

Μέσα από την υλοποίησή του Πληροφοριακού Συστήματος προωθείται η θέσπιση ενιαίων και δίκαιων κανόνων ασφάλισης, η επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, η αποτελεσματικότερη εφαρμογή κανονιστικών αλλαγών, η αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και εισπραξιμότητας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών καθώς και των παραγωγικών και των επιχειρηματικών φορέων του νομού.

Παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων

Στο μεταξύ, έξω από τον χώρο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, με την υποστήριξη του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ.

Ο κ. Βαρβέρης εξήλθε του χώρου της εκδήλωσης, πλησίασε τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους και τους προσκάλεσε να παρακολουθήσουν και οι ίδιοι την παρουσίαση.

Σε ανακοίνωσή του Σωματείου τονίζεται ότι η δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος αποτελεί διαχρονικό αίτημα, όμως εκφράζεται προβληματισμός για την εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΦΚΑ η οποία, όπως αναφέρουν, δεν ήταν ουσιαστική και επαρκής αλλά αποσπασματική.

Παράλληλα, θέτουν σειρά ζητημάτων που, όπως τονίζουν, παραμένουν άλυτα. Μεταξύ αυτών είναι «υποστελέχωση και η αυξημένη λειτουργική πίεση, παρά τις πρόσφατες προσλήψεις, με σημαντικό αριθμό εργαζομένων να οδηγείται σε συνταξιοδότηση.Εκκρεμότητα στην κάλυψη θέσεων ευθύνης, με αίτημα για αξιοκρατικές και διαφανείς κρίσεις. Κτιριακές ελλείψεις και προβλήματα συντήρησης σε υπηρεσίες ».

