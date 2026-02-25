Ρέθυμνο:Πρόγραμμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη κ.Προδρόμου κατά τη Β΄ Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026
2 Μαρτίου 2026. Δευτέρα Β΄ Νηστειών.
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.
3 Μαρτίου 2026. Τρίτη Β΄ Νηστειών.
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κουρταλιώτου Ακρωβατερής.
4 Μαρτίου 2026. Τετάρτη Β΄ Νηστειών.
7:30 μ.μ. Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων στην Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνου.
5 Μαρτίου 2026. Πέμπτη Β΄ Νηστειών.
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον οικισμό Μελλισουργάκι Μυλοποτάμου.
6 Μαρτίου 2026. Παρασκευή Β΄ Νηστειών.
5.00 μ.μ. Β΄ Χαιρετισμοί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Γηροκομείου Ρεθύμνης.
7.00 μ.μ. Β΄ Χαιρετισμοί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ενορίας Περάματος.
8 Μαρτίου 2026. Κυριακή Β΄ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά).
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ενορίας Ζουριδίου.
6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός και Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με θέμα: «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως εκφραστής της Ορθοδόξου Παραδόσεως», στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά Ρεθύμνης.