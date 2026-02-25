Ρέθυμνο:Πρόγραμμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη κ.Προδρόμου κατά τη Β΄ Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

2 Μαρτίου 2026. Δευτέρα Β΄ Νηστειών.

5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.

3 Μαρτίου 2026. Τρίτη Β΄ Νηστειών.

6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κουρταλιώτου Ακρωβατερής.

4 Μαρτίου 2026. Τετάρτη Β΄ Νηστειών.

7:30 μ.μ. Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων στην Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνου.

5 Μαρτίου 2026. Πέμπτη Β΄ Νηστειών.

6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον οικισμό Μελλισουργάκι Μυλοποτάμου.

6 Μαρτίου 2026. Παρασκευή Β΄ Νηστειών.

5.00 μ.μ. Β΄ Χαιρετισμοί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Γηροκομείου Ρεθύμνης.

7.00 μ.μ. Β΄ Χαιρετισμοί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ενορίας Περάματος.

8 Μαρτίου 2026. Κυριακή Β΄ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά).

7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ενορίας Ζουριδίου.

6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός και Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με θέμα: «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως εκφραστής της Ορθοδόξου Παραδόσεως», στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά Ρεθύμνης.