Δήμος Πλατανιά:Μια Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελαιοκαλλιέργεια με Τεχνολογία και Καινοτομία.

Πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση του Έργου OLIVETECH, στη Λευκωσία.

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και δημιουργικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου OliveTech, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG VI-Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνάντηση συμμετείχαν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων και ο Δήμος Πλατανιά.

Το OliveTech εστιάζει στην αντιμετώπιση της απειλής του Δάκου (Bactrocera Oleae) και άλλων εχθρών της ελιάς, με στόχο την σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της χρήσης χημικών.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία του έργου και τα επόμενα βήματα ενώ παράλληλα αποσαφηνίστηκαν τεχνικά θέματα. Σε αυτή τη φάση του έργου σχεδιάζεται το ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνων ηλεκτρονικών δακοπαγίδων, πληροφοριών και τεχνητής νοημοσύνης και το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS).

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο πεδίο όπου αναμένεται να φιλοξενηθούν οι έξυπνες ηλεκτρονικές δακοπαγίδες που αφορούν τους Κύπριους εταίρους.

Όπως ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης που συμμετείχε στη συνάντηση «..είναι σημαντικό και για το Δήμο μας η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνικές με τη χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης για την καταπολέμηση του δάκου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αξιοποιηθούν και σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Κρήτης που εχει την ευθύνη δακοκτονίας…»

Στη συνάντησή συμμετείχε και η Γ.Γ. του Δήμου Πλατανιά κα Νικολάου η οποία έκανε την παρουσίαση της συμμετοχής του Δήμου ως εταίρος του προγράμματος.

Ανάλογος Ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα τοποθετηθεί και στο Δήμο Πλατανιά το επόμενο διάστημα μετα την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.