Αυτοψία στο κτίριο όπου θα στεγαστεί το νέο ΚΕ.Π.Α που θα λειτουργήσει στο ΙΤΕ από το Δήμο Ηρακλείου

Αυτοψία στο κτίριο του νέου Βρεφονηπιακού σταθμού του ΙΤΕ, πραγματοποίησε την Τετάρτη 25/2, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης μαζί με τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Μανόλη Μανουσάκη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Όλγα Φλουρή και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, εξετάζοντας την προοπτική υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τη Διοίκηση του Ιδρύματος για τη λειτουργία του.

Ειδικότερα το ΙΤΕ θα παραχωρήσει τη χρήση του νέου κτιρίου για τη δημιουργία Βρεφικού και Νηπιακού τμήματος και ο Δήμος Ηρακλείου θα στελεχώσει το 22ο ΚΕ.Π.Α που θα δημιουργηθεί με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων. Η συνεργασία αναμένεται να υλοποιηθεί με τη νέα σχολική χρονιά και αμέσως μόλις εξασφαλιστούν οι άδειες λειτουργίας.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης δήλωσε ότι πρόκειται για ένα όμορφο και λειτουργικό κτίριο όπου αναμένεται να λειτουργήσει το νέο ΚΕ.Π.Α και ευχαρίστησε για τη συνεργασία τα στελέχη του Δήμου καθώς και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμενων του ΙΤΕ Κώστα Χατζηγιαννάκη και τον Ιωάννη Μαυράκη για το σχεδιασμό της παραχώρησης .