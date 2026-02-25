Αναζήτηση
Ενισχύεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων – Ορκίστηκαν 3 νέοι δημοτικοί υπάλληλοι στο Δημαρχείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ενισχύεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, αφού νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία 3 νέων δημοτικών υπαλλήλων.

Την ορκωμοσία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας, Κατερίνας Κατσιαγάννη και της Προϊσταμένης, Γεωργίας Κατσαφράκη.

Ο Δήμαρχος Χανίων, αφού καλωσόρισε κι επίσημα το μόνιμο πλέον προσωπικό, ευχήθηκε καλή και παραγωγική νέα θητεία, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της υπηρεσίας καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της καθημερινότητας και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και την εικόνα της πόλης προς κατοίκους και επισκέπτες.

ΔΕΥΑΗ:Εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης...

Η Κρήτη ενισχύει την εξαγωγική της δυναμική...

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη διεθνή έκθεση βιολογικών προϊόντων...

Ηράκλειο:Συγχαρητήρια της Ελένης Βατσινά στην ομάδα ποδοσφαίρου του Λυκείου Γαζίου
Αυτοψία στο κτίριο όπου θα στεγαστεί το νέο ΚΕ.Π.Α που θα λειτουργήσει στο ΙΤΕ από το Δήμο Ηρακλείου
