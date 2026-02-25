Ενισχύεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων – Ορκίστηκαν 3 νέοι δημοτικοί υπάλληλοι στο Δημαρχείο

Ενισχύεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, αφού νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία 3 νέων δημοτικών υπαλλήλων.

Την ορκωμοσία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας, Κατερίνας Κατσιαγάννη και της Προϊσταμένης, Γεωργίας Κατσαφράκη.

Ο Δήμαρχος Χανίων, αφού καλωσόρισε κι επίσημα το μόνιμο πλέον προσωπικό, ευχήθηκε καλή και παραγωγική νέα θητεία, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της υπηρεσίας καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της καθημερινότητας και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και την εικόνα της πόλης προς κατοίκους και επισκέπτες.