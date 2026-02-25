Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συγχαρητήρια της Ελένης Βατσινά στην ομάδα ποδοσφαίρου του Λυκείου Γαζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συγχαρητήρια στην ομάδα ποδοσφαίρου του Λυκείου Γαζίου απευθύνει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά για την επιτυχία και την κατάκτηση του Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά αναφέρει:

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Λυκείου Γαζίου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η κορυφή δεν είναι στόχος, αλλά… συνήθεια!

Με ταλέντο, αφοσίωση και πάθος, οι μαθητές δείχνουν τι σημαίνει ομαδικότητα, πειθαρχία και πίστη στο όνειρο. Κάθε αγώνας και κάθε επιτυχία επιβεβαιώνει ότι όταν δουλεύεις σκληρά, μεθοδικά και παίζεις με καρδιά, τα αποτελέσματα έρχονται!

Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στους προπονητές τους που μας κάνουν περήφανους! Συνεχίστε να γράφετε τη δική σας ιστορία επιτυχίας! Είμαστε μαζί σας!

