Χανι΄:Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη και όπλα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πυροβόλο όπλο , -13- γραμμάρια κοκαΐνης και φυσίγγια

Συνελήφθη σήμερα (25.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στα Χανιά.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης Εγκληματικότητας Χανίων σήμερα (25.02.2026) το πρωί πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στην οικία 32χρονου ημεδαπού ,στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• -13- γραμμάρια κοκαΐνης

• Πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα

• -3- φυσίγγια

• Χρηματικό ποσό 375 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -2- τμήματα κάννης πυροβόλων όπλων

• Συσκευή κινητού τηλεφώνου

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.