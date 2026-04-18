Επιταγές διακοπών: 12ήμερες αποδράσεις- Ποιοι δικαιούνται τα voucher

Ο «χάρτης» των προνομίων

Το voucher που ξεκλειδώνει δωρεάν διακοπές έως και 12 ημέρες έρχεται σε λίγες μέρες, φέρνοντας ανάσα δροσιάς για 300.000 δικαιούχους.

Σε μια χρονιά που το κόστος διαβίωσης πιέζει τα νοικοκυριά, η ΔΥΠΑ ανοίγει την «αυλαία» του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 με σημαντικές ανατροπές και αυξημένες παροχές. Η αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις ξεκινά την προσεχή Τρίτη, με το πρόγραμμα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πληγείσες περιοχές, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης με μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή.

Από την πρωτοποριακή ένταξη των πολυτέκνων σε ετήσια βάση έως τις εξειδικευμένες προβλέψεις για τα ΑμεΑ, ο φετινός κοινωνικός τουρισμός δεν είναι απλώς ένα επίδομα, αλλά ένα «διαβατήριο» για ποιοτικές διακοπές που θα είναι διαθέσιμο προς χρήση ήδη από τον Μάιο.

Ανοίγουν την Τρίτη οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό

Όπως γνωστοποίησε, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ανοίγουν την Τρίτη (21/4), με τη διαδικασία να εξελίσσεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Η υποβολή θα διαρκέσει έως το Σάββατο (25/4), ημέρα κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η διοικήτρια τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, καθώς –όπως διαβεβαίωσε– τα συστήματα είναι προετοιμασμένα, ενώ εάν χρειαστεί δεν αποκλείεται να δοθεί και παράταση.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών (αιτήσεις, αξιολόγηση, ενστάσεις και οριστικά αποτελέσματα) ώστε οι επιταγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Ο φετινός κοινωνικός τουρισμός περιλαμβάνει:

Συμμετοχή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια)

Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με διαφοροποίηση ανά κατηγορία δικαιούχων

Μηδενική συμμετοχή για άτομα με αναπηρία σε μετακινήσεις και διαμονή

Αυξημένη διάρκεια διακοπών:

–έως 10 ημέρες για νησιά του Βορείου Αιγαίου

–έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σωστή χρήση των επιταγών, καθώς όσοι δεν αξιοποιούν το δικαίωμά τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Νέα πρόβλεψη για πολύτεκνους

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους του προγράμματος σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

•50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση ΙΚΑ

•ή 50 ημέρες ειδικής άδειας μητρότητας

•ή επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών

•ή συνδυασμός των παραπάνω που φτάνει τις 50 ημέρες

Παράλληλα, δικαιούχοι είναι και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.