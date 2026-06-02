ΚΡΗΤΗ

Κάλεσμα Εθελοντών στο 15ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου (Τμήμα Πολιτισμού) απευθύνει πρόσκληση σε εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 15ο Παιδικό Φεστιβάλ με θέμα : «Ταξίδι στον κόσμο» που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 στην πλαζ του ΕΟΤ.

Το Παιδικό Φεστιβάλ αποτελεί έναν θεσμό χαράς, δημιουργικότητας – συμμετοχής για τα παιδιά του δήμου μας και υλοποιείται κάθε χρόνο με την πολύτιμη στήριξη των εθελοντών.

Στο 15ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου μπορούν να συμμετέχουν ως εθελοντές συμπολίτες όλων των ηλικιών. Επίσης νέοι και έφηβοι ηλικίας από 13- 17 ετών και άνω.

Για τους/τις ανήλικους/ες απαιτείται υπογεγραμμένη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

Οι εθελοντές καλούνται να υποστηρίξουν τις παιδικές δραστηριότητες και να παρέχουν βοήθεια στην διαχείριση των χώρων και του κοινού.
Η παρουσία τους δύναται να είναι ολιγόωρη, αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ (16:00 – 22:00) ενώ θα ήταν χρήσιμο να γνωστοποιηθεί ο χρόνος παραμονής τους στον χώρο ώστε να οργανωθεί αποτελεσματικά η συμμετοχή τους.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 28410 – 89513 ή να αποστέλλετε την αίτηση σας στο email : politismos@dimosagn.gr .

