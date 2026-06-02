Συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αγίου Μηνά και Κυρίλλου Λουκάρεως στις 3/6 και 4/6

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Την Τετάρτη 3/6 και την Πέμπτη 4/6 ,όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Μηνά από τη συμβολή με την οδό Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη και στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως από τη συμβολή με την οδό Κατεχάκη μέχρι τη συμβολή με τη οδό Έβανς.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε 2 φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί εντελώς η κυκλοφορίας στις οδούς Κυρίλλου Λουκάρεως και Αγ. Μηνά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η πρόσβαση στο εργοτάξιο θα είναι κλειστή από τις οδούς Έβανς και Καλοκαιρινού ώστε να μην είναι δυνατή η διαμπερής κίνηση οχημάτων. Κάποια μικρά τμήματα των δύο οδών θα παραμείνουν προσβάσιμα από νότια ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση οδών που έχουν είσοδο από τις οδούς Κυρίλλου Λουκάρεως και Αγ. Μηνά.

Συγκεκριμένα:

•Η πρόσβαση στις οδούς Θεσσαλονίκης και Κατεχάκη θα γίνεται μέσω της διαδρομής Μονής Καρδιωτίσσης – Ιωαννίνων και Αγ. Μηνά ή Βασιλογιώργη – Ιουστινιανού – Ξωπατέρα – Παρδάλη και Αγ. Μηνά. Για να είναι δυνατή η εκτροπή θα δοθεί στη κυκλοφορία ένα μικρό τμήμα του ενός ρεύματος της οδού Αγ. Μηνά, ενώ η πρόσβαση στα τμήματα της οδού Αγ. Μηνα ανατολικά και δυτικά θα αποκλειστεί με τεχνικά μέσα.

•Η πρόσβαση στις οδούς Γιαννίκου, Μονοφατσίου και Μάρκου Μουσούρου θα γίνεται μέσω της διαδρομής Κατεχάκη – Κατερού και 1821. Για να είναι δυνατή η εκτροπή θα δοθεί στη κυκλοφορία ένα μικρό τμήμα του ενός ρεύματος της οδού Αγ. Μηνά, ενώ η πρόσβαση στα τμήματα της οδού Αγ. Μηνα ανατολικά και δυτικά θα αποκλειστεί με τεχνικά μέσα.

•Η πρόσβαση στην οδό Λασιθίου θα γίνεται μέσω της διαδρομής Βιάννου – Κυρίλλου Λουκάρεως ή Άλμπερτ – Κυρίλλου Λουκάρεως. Για να είναι δυνατή η εκτροπή θα δοθεί στη κυκλοφορία ένα μικρό τμήμα του ενός ρεύματος της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως, ενώ η πρόσβαση στα τμήματα της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως ανατολικά και δυτικά θα αποκλειστεί με τεχνικά μέσα.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.