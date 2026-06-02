Στα Χανιά η 1η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μονοπατιών Μεσογείου

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Η 1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (MEDITERRANEAN TRAILS NETWORK)

Στα Χανιά βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι εκπρόσωποι του Δικτύου Μονοπατιών Μεσογείου (Mediterranean Trails Network) για την πρώτη Γενική Συνέλευση του φορέα που δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη συνεργειών στη Μεσόγειο με επίκεντρο τα μονοπάτια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου Μονοπατιών Χανίων- Chania Trails, ενώ στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται ήδη η δημιουργία σύμπραξης ανάμεσα στα μονοπάτια ολόκληρου του νησιού και η συμμετοχή στο διαμεσογειακό δίκτυο ενιαία ως Μονοπάτια Κρήτης.

Στις εργασίες του Δικτύου Μονοπατιών Μεσογείου στα Χανιά συμμετείχαν εκπρόσωποι δικτύων και φορέων από Γαλλία, Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανο, Παλαιστίνη και Ιορδανία, όπως ενδεικτικά γαλλικών αναπτυξιακών φορέων με εξειδίκευση στην βιώσιμη ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, το Jordan Trail Association, το Palestinian Heritage Trail Association, η Paths of Greece, η Culture Routes Society από την Τουρκία και το Lebanon Mountain Trail Association.

Τα μέλη του Δικτύου ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και στην Αρχαία Άπτερα, περπάτησαν σε διαδρομές των Chania Trails στον Αποκόρωνα ενώ συναντήθηκαν με τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης Δημήτρη Μιχελογιάννη, τον πρόεδρο του Σωματείου Συνοδών Βουνού Κρήτης Χριστόφορο Μπαλαδήμα και τον Μπάμπη Φασουλά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ένταξη των Μονοπατιών της Κρήτης στο Mediterranean Trails Network.