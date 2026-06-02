ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Στα Χανιά η 1η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μονοπατιών Μεσογείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Η 1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (MEDITERRANEAN TRAILS NETWORK)

Στα Χανιά βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι εκπρόσωποι του Δικτύου Μονοπατιών Μεσογείου (Mediterranean Trails Network) για την πρώτη Γενική Συνέλευση του φορέα που δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη συνεργειών στη Μεσόγειο με επίκεντρο τα μονοπάτια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου Μονοπατιών Χανίων- Chania Trails, ενώ στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται ήδη η δημιουργία σύμπραξης ανάμεσα στα μονοπάτια ολόκληρου του νησιού και η συμμετοχή στο διαμεσογειακό δίκτυο ενιαία ως Μονοπάτια Κρήτης.

Στις εργασίες του Δικτύου Μονοπατιών Μεσογείου στα Χανιά συμμετείχαν εκπρόσωποι δικτύων και φορέων από Γαλλία, Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανο, Παλαιστίνη και Ιορδανία, όπως ενδεικτικά γαλλικών αναπτυξιακών φορέων με εξειδίκευση στην βιώσιμη ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, το Jordan Trail Association, το Palestinian Heritage Trail Association, η Paths of Greece, η Culture Routes Society από την Τουρκία και το Lebanon Mountain Trail Association.

Τα μέλη του Δικτύου ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και στην Αρχαία Άπτερα, περπάτησαν σε διαδρομές των Chania Trails στον Αποκόρωνα ενώ συναντήθηκαν με τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης Δημήτρη Μιχελογιάννη, τον πρόεδρο του Σωματείου Συνοδών Βουνού Κρήτης Χριστόφορο Μπαλαδήμα και τον Μπάμπη Φασουλά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ένταξη των Μονοπατιών της Κρήτης στο Mediterranean Trails Network.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, με...

0
Τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών υποδέχθηκε...

Συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης το πρόγραμμα...

0
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αγίου Μηνά και Κυρίλλου Λουκάρεως...

Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, με...

0
Τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών υποδέχθηκε...

Συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης το πρόγραμμα...

0
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αγίου Μηνά και Κυρίλλου Λουκάρεως...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λαμπρές εκδηλώσεις στη Λάρισα για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά κ.κ. Συμεών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών υποδέχθηκε...

Συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αγίου Μηνά και Κυρίλλου Λουκάρεως...

ΦεστΙβάλ Ποίησης “Νέες Φωνές” Ρέθυμνο, 5-6 Ιουνίου 2026 ΜΙα ποΙητΙκή συσπείρωση νέων δημΙΟυργών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Φεστιβάλ Ποίησης «Νέες Φωνές», που διοργανώνεται από το...

Λαμπρές εκδηλώσεις στη Λάρισα για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αποκαλυπτήρια του μνημείου της 5ης Μεραρχίας Κρητών με τη στήριξη...