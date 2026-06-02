ΧΑΝΙΑ

Ανακοίνωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων – Προσοχή σε παραπλανητικές πρακτικές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται προς τους πολίτες ότι ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους έχουν προχωρήσει ή έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο / φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχειοφόρους αγορές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της δομής. Ο Ξενώνας λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και χρηματοδοτείται μέσω θεσμοθετημένων πόρων και προγραμμάτων.

Με αφορμή περιστατικά, που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας, εφιστάται η προσοχή των πολιτών, καθώς επιτήδειοι ενδέχεται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλα οφέλη.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι απέναντι σε ανάλογες πρακτικές και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Σε περίπτωση, που πολίτες δεχθούν παρόμοιες προσεγγίσεις ή διαπιστώσουν ύποπτες ενέργειες, παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

