Αναστάτωση στο Ρέθυμνο: 70χρονος έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή του

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν άνδρας 70 ετών έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κουντουριώτη

Αναστάτωση προκλήθηκε στη λεωφόρο Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο, όταν ένας άνδρας 70 ετών, έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο, πίσω από τη λεωφόρο, με την πτώση να αποβαίνει μοιραία και να χάνει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.