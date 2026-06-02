Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο της ενημέρωσης και της πολιτικής. Υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης, που στη συνέχεια διέγραψε μια μακρά και σταθερή πορεία στα έδρανα του Κοινοβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε ήδη τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου, ο οποίος συνδύασε σε όλη του τη ζωή την ιδιότητα του έμπειρου νομικού, του μάχιμου δημοσιογράφου και του πολιτικού στελέχους της Αριστεράς.

Με σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών, τον κέρδισε τελικά η δημοσιογραφία, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του τόσο στον γραπτό τύπο όσο και στις «χρυσές» εποχές της ελληνικής τηλεόρασης, πριν κάνει το μεγάλο βήμα προς την κεντρική πολιτική σκηνή.

Η διαδρομή στα ΜΜΕ και την τηλεόραση

Η πορεία του στον Τύπο ξεκίνησε από μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, καθώς εργάστηκε στο Έθνος, την Καθημερινή, τον Ελεύθερο Τύπο, καθώς και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Ωστόσο, η τηλεόραση ήταν το μέσο που τον καθιέρωσε και τον έβαλε σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Η αρχή έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 1976, όταν ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι». Αν και η θητεία του εκεί διακόπηκε προσωρινά τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους λόγω της στρατιωτικής του θητείας, επέστρεψε δριμύτερος στη δημόσια τηλεόραση. Στην ΕΤ1 πλέον, έγραψε τηλεοπτική ιστορία συνπαρουσιάζοντας την εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.

Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, μετακινήθηκε στο Mega Channel. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε βασικό πυλώνα του σταθμού, παρουσιάζοντας με μεγάλη επιτυχία τη δική του ενημερωτική ζώνη, που άφησε εποχή ως «Η Εκπομπή».

Το πέρασμα στην πολιτική και η πορεία μέχρι τη Νέα Αριστερά

Το 2012, ο Νάσος Αθανασίου αποφάσισε να περάσει από την καταγραφή της επικαιρότητας στην παραγωγή πολιτικής. Εξελέγη βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2012, μια έδρα την οποία διατήρησε για πάνω από μία δεκαετία, εκπροσωπώντας την παράταξη στο Κοινοβούλιο έως και το 2023. Παράλληλα, είχε διατελέσει Νομαρχιακός, Δημοτικός και Περιφερειακός Σύμβουλος, ενώ υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, εκπροσωπώντας την Ένωση στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Οι έντονες εσωκομματικές διεργασίες και οι ανακατατάξεις στον χώρο της Αριστεράς το 2023 τον οδήγησαν στην αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιλέγοντας να παραμείνει ενεργός, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στα όργανα του κόμματος ως μέλος του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού. Ο Νάσος Αθανασίου αφήνει πίσω του μια πλούσια κληρονομιά δεοντολογίας, ευγένειας και μαχητικότητας, τόσο στις τηλεοπτικές οθόνες όσο και στον δημόσιο βίο.