ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Το ζήτημα βιωσιμότητας της Κρήτης» Σάββατο 6 Ιουνίου, 16:00 -21.00 Αίθουσα ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23 Χανιά

Διοργάνωση: Συντονιστικό για το Περιβάλλον Χανίων

Το πρόβλημα βιωσιμότητας της Κρήτης τίθεται έντονα και επιτακτικά το 2026 με την αέναη ανάπτυξη του μαζικού υπερτουρισμού, των εκτεταμένων επενδύσεων σε βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΒΑΠΕ) και των σχεδιαζόμενων εξορύξεων υδρογονανθράκων που προκαλούν τις υποδομές, τους πόρους και υπερβαίνουν την αντοχή του τόπου.

Ο σχεδιασμός αυτός απειλεί το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την ταυτότητα του νησιού σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις.

Χωρίς βιώσιμο και δημοκρατικό σχεδιασμό, η Κρήτη κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα “νησί-εργοστάσιο” ενέργειας και σε “νησί-ξενοδοχείο” μαζικού τουρισμού.

Η έλλειψη “δημοκρατίας” σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά (Αθήνα) ή από ιδιωτικά συμφέροντα, παρακάμπτοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Κρήτης. Ο ορατός κίνδυνος είναι η Κρήτη να χάσει την περιβαλλοντική και πολιτισμική της ταυτότητα, μετατρεπόμενη σε μια “αποικία” επενδυτών με τους κατοίκους ξένους στον τόπο τους.

Οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι η πίεση για ποσοτική διόγκωση (περισσότεροι τουρίστες, περισσότερες επενδύσεις) είναι ισχυρότερη από τη στρατηγική για ποιότητα παροξύνοντας το πρόβλημα και ως τέτοιο να απαιτεί επείγουσα δράση.

Σε αυτό το πλαίσιο το Συντονιστικό για το Περιβάλλον Χανίων με σκοπό την ενημέρωση την έκφραση απόψεων και κατάθεση εμπειριών από τους ενδιαφερόμενους, φορείς, επιστήμονες και την κοινωνία των πολιτών αναλαμβάνει διοργάνωση συνεδρίου με πρώτη εκδήλωση την 6η Ιουνίου.

Θεματικές Ενότητες και Εισηγητές:

1η : Υποδομές και χωρικός σχεδιασμός: Μάριος Διονέλλης – Ειρήνη Βρέντζου

2η : Ενεργειακή Δημοκρατία και Βιώσιμη Κρήτη: Αντώνης Καλογεράκης – Γιώργος Μπάλιας

3η: Μονοκαλλιέργεια Τουρισμού ή Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Χάρης Ναξάκης – Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Κύρια ομιλία: Θεσμική θωράκιση του Περιβάλλοντος και της αειφόρου Ανάπτυξης Μαρία Καραμανώφ

Καταληκτική συνεδρία με ανοιχτή συζήτηση: Συντονιστής: Μηνάς Σαματάς

Οργανωτική Επιτροπή – Συντονιστές Θεματικών

Αλέξης Θεοδωρίδης, Μηχανικός λογισμικού. Μέλος της ‘’Δικτύωσης για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας”.

Μιχάλης Μαραγκάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών .

Σωτήρης Μαρινάκης, Προέδρος ΕΛΛΕΤ Κρήτης

Στέλιος Ροζάκης, Οικονομολόγος . Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης .

Μηνάς Σαματάς, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπ. Κρήτης

Ανδρεας Χιωτάκης, Πολιτικός αναλυτής , Αρθρογράφος , Στέλεχος Συνεταιρισμού .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σάββατο 6 Ιουνίου, στο ΤΕΕ Δ.Κ , Χανιά

4:00 μ.μ . Καλωσόρισμα.

4:30 μ.μ . Α’ Θεματική ενότητα : ”Υποδομές και χωρικός σχεδιασμός ”.

Εισηγητές: Μάριος Διονέλλης, δημοσιογράφος. Μια από τις πιο κριτικές φωνές σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομών στην Κρήτη.

Ειρήνη Βρέντζου, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ A.Κ . Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής. Εργάζεται στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

5:30μ.μ. Β’ Θεματική ενότητα: Ενεργειακή Δημοκρατία και βιώσιμη Κρήτη .

Αντώνης Καλογεράκης . Προέδρος της Οικ. Πρωτ. Χανίων . Διακεκριμένος Δρ. Μηχ. Περιβάλλοντος με πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό έργο. Υπεύθυνος του Ι.Θ.Ο της Ο.Α.Κ . Πρεσβευτής Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Γιώργος Μπάλιας , Δικηγόρος Δρ Νομικής, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών .

6:30μ.μ. Γ’ Θεματική ενότητα: Μονοκαλλιέργεια Τουρισμού ή Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Χάρης Ναξάκης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας, πανεπιστημιακός και συγγραφέας. Γνωστός για το πλούσιο συγγραφικό του έργο, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία, την οικολογία, την τεχνολογία και την κοινωνική θεωρία .

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης , καθηγητής οικονομικών στο ΑΠΘ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης . Το επιστημονικό του αντικείμενο εστιάζει στη βιομηχανική ανάπτυξη, τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

7:30μ.μ . Διάλειμμα

8:00μμ . Κύρια ομιλία: Θεσμική θωράκιση του Περιβάλλοντος και της αειφόρου Ανάπτυξης

Μαρία Καραμανώφ, Επίτιμη Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας.

8:30μ.μ. Καταληκτική συνεδρία με ανοιχτή συζήτηση

Συντονιστής: Μηνάς Σαματάς, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.