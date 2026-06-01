Θανατηφόρα εκτροπή οχήματος με έναν νεκρό στο Ρέθυμνο -Το όχημα βρέθηκε σε γκρεμό

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές

Θανατηφόρα εκτροπή αγροτικού οχήματος σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θανατο ένας 72χρονος!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε, βρέθηκε μέσα σε γκρεμό βάθους 3 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κοντά στον δρόμο από Γαράζο προς Φαράτσι του Δήμου Μυλοποτάμου και ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε μέσα σε αυτό νεκρός…

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για δυστύχημα ή εάν συνέβη στον οδηγό κάτι παθολογικό ενώ οδηγούσε.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν, πάντως, ότι το προηγούμενο βράδυ εθεάθη σε καφενείο της περιοχής και το περιστατικό σημειώθηκε κατά την επιστροφή στο χωριό του.

Το όχημα και τον άτυχο 72χρονο εντόπισε την επόμενη ημέρα συγχωριανός του, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.https://www.cretalive.gr/