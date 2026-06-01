Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Την βρήκαν νεκρή με πολλαπλά τραύματα κρεβάτι τους – Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε πολυκατοικία στην οδό Βασ. Όλγας στην Καλαμάτα, γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 41χρονο σύζυγο να ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος μέσα στα αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγός του βρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews, η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα και στο χέρι της βρέθηκε μαχαίρι, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής για αυτοψία.

Ο 41χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, η οποία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη άνδρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση στη Μεσσηνία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.