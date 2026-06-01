Το μήνυμα του Ηρακλειώτη διακεκριμένου επιστήμονα και ακαδημαϊκού Αντώνη Κρητικού για την Μάχη της Κρήτης σε facebook και TIK TOK.

📍Χάρακας – Τιμώντας τη Μάχη της Κρήτης

Σήμερα στον Χάρακα στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Μάχη της Κρήτης, τιμώντας όλους εκείνους που με το θάρρος, την αυταπάρνηση και την αγάπη τους για τον τόπο έγραψαν μια από τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας μας.

Ο Χάρακας διατηρεί ζωντανή αυτή την πολύτιμη ιστορική παρακαταθήκη, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της ενότητας, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής προσπάθειας.

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, η μνήμη της Μάχης της Κρήτης δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής στο παρελθόν, αλλά και πηγή έμπνευσης για το μέλλον.

Η Κρήτη θυμάται. Τιμά. Συνεχίζει.