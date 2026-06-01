ΚΡΗΤΗ

Απογειώνεται ο τουρισμός στην Κρήτη: Έως και 63.000 επιβάτες την ημέρα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ισχυρή δυναμική εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη, καθώς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις. Οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές τροφοδοτούν τη ζήτηση, οι πτήσεις αυξάνονται διαρκώς και οι εκτιμήσεις για τους μήνες αιχμής προμηνύουν νέα ρεκόρ στην επιβατική κίνηση του νησιού

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, με τις αφίξεις και αναχωρήσεις να καταγράφουν εντυπωσιακούς αριθμούς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της φετινής σεζόν.

Τουρίστες που επισκέπτονται την Κρήτη μιλώντας σε τηλεοπτικό φακό δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τις διακοπές τους, αναφέροντας ως βασικά στοιχεία που τους κερδίζουν τον ήλιο, τη θάλασσα, την κρητική φιλοξενία και το φαγητό.

Η πλειοψηφία των επισκεπτών προέρχεται από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Πολωνία, που αποτελούν τις πέντε βασικές αγορές για την Κρήτη. Ο μέσος όρος των πτήσεων, σε ημέρες αιχμής όπως το Σαββατοκύριακο αγγίζουν τις 300. Για υψηλές αφίξεις άλλα για άνιση κατανομή στην αγορά κάνει λόγο ο Γιώργος Πελεκανάκης.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και σε περιόδους αιχμής του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα φτάνει ακόμη και τις 60.000 με 63.000 διακινήσεις ημερησίως, ενώ οι πτήσεις ενδέχεται να αγγίξουν τις 400 την ημέρα.

Παράλληλα, σε τροχιά ανόδου βρίσκονται και οι αφίξεις από το Ισραήλ, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει ξανά οι απευθείας πτήσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Για τον μήνα Μάιο, μέχρι τις 26 του μήνα, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 11% στις αφίξεις εξωτερικού, ενώ από την αρχή του έτους έχουν διακινηθεί πάνω από δύο εκατομμύρια επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, σύμφωνα με στοιχεία του αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβου Ουρανού.https://www.neakriti.gr/

