Καύσωνας-σοκ στην Ευρώπη: 64 νεκροί στην Ισπανία και 15 στη Βρετανία

Τους 40 βαθμούς αγγίζει το θερμόμετρο στην Ισπανία.

Ο καύσωνας στην Ευρώπη σαρώνει τη νότια πλευρά της ηπείρου, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και τραγικό απολογισμό δεκάδων θυμάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο πρόωρος καύσωνας συνεχίζει την επέλασή του, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε περιοχές της Ισπανίας ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η νότια Ισπανία «βράζει», καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύεται στους 40 βαθμούς Κελσίου. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ανδαλουσίας, το νερό, οι ομπρέλες και οι βεντάλιες αποτελούν πλέον απαραίτητα «αξεσουάρ» στις καθημερινές μετακινήσεις.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μόλις μία εβδομάδα εξαιτίας του ακραίου κύματος ζέστης. Τα περισσότερα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών από τις βόρειες περιοχές της χώρας, όπως η Αστούρια, η Χώρα των Βάσκων, η Γαλικία και η Κανταβρία.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τις 5 Ιουνίου, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξη του φαινομένου.

Ιταλία

Στη νότια Ιταλία, και συγκεκριμένα στο Παλέρμο, δεν πέφτει καρφίτσα στις παραλίες, καθώς το θερμόμετρο αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι Ιταλοί αναζητούν δροσιά στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον ήλιο παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καύσωνα και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζουν μεγάλο μέρος της Σικελίας.

Βρετανία

Στη Βρετανία, αν και η θερμοκρασία φαίνεται να υποχωρεί, ο αριθμός των θυμάτων του πρόωρου καύσωνα αυξάνεται δραματικά. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 13 παιδιά.

Οι περισσότεροι από αυτούς πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες, προσπαθώντας να βρουν λίγη δροσιά από τη ζέστη που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

 

 

 

