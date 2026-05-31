Σκάνδαλο-μαμούθ με voucher σε παιδικούς σταθμούς: Δήλωναν μέχρι και… 9χρονα παιδιά για να εισπράττουν ΕΣΠΑ!

Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και ευρωπαϊκά κονδύλια βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά από πολυετή έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ογκώδη φάκελο για κύκλωμα που φέρεται να πλαστογραφούσε και να διακινούσε πλαστές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Στόχος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ήταν η είσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω voucher που προορίζονταν για τη φιλοξενία παιδιών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Η υπόθεση θυμίζει, ως προς τη μεθοδολογία, άλλες περιπτώσεις καταχρηστικής αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται πλαστά δικαιολογητικά και φερόμενη παράνομη είσπραξη επιχορηγήσεων.

Ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού, μιλώντας στην εκπομπή, τόνισε ότι το βασικό ερώτημα είναι αν τα voucher αντιστοιχούσαν πράγματι σε παροχή υπηρεσιών προς παιδιά ή αν ενεργοποιούνταν απλώς για να εισπράττονται χρήματα.

«Είναι πολύ άσχημο χρήματα που αφορούν παροχή σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία να γίνονται αντικείμενο απάτης ή πλουτισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως φερόμενη «εγκέφαλος» του κυκλώματος εμφανίζεται ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών με συνδικαλιστική δράση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται όχι μόνο να χρησιμοποιούσε πλαστές ενημερότητες για να λαμβάνει επιχορηγήσεις, αλλά και να τις προμήθευε σε άλλους ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, η θεσμική της ιδιότητα και οι επαφές της με πρόσωπα της πολιτικής ζωής δημιουργούσαν αίσθηση αξιοπιστίας, με αποτέλεσμα άλλοι επαγγελματίες να θεωρούν ότι τα έγγραφα που λάμβαναν ήταν νόμιμα.

Πρώην συνεργάτης της κατήγγειλε στην εκπομπή ότι η γυναίκα κρατούσε διπλά και τριπλά βιβλία, τα οποία, όπως υποστήριξε, έκρυβε ακόμη και κάτω από παιδικές κούνιες και στη συνέχεια μετέφερε εκτός του σταθμού.

Άλλος πρώην συνεργάτης υποστήριξε ότι υπήρχαν περιπτώσεις εικονικά εγγεγραμμένων παιδιών. Όπως ανέφερε, εντοπίστηκαν παιδιά που εμφανίζονταν να φοιτούν σε παιδικό σταθμό, ενώ στην πραγματικότητα δεν βρίσκονταν εκεί ή είχαν ηλικία που δεν αντιστοιχούσε σε βρεφονηπιακή δομή.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι, όταν διαπίστωσε το πρόβλημα, προχώρησε σε επιστροφή χρημάτων ύψους περίπου 9.000 ευρώ στην ΕΕΤΑΑ.

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται ακόμη αναφορές για μη έκδοση αποδείξεων, αλλά και για χρήση ληγμένων τροφίμων, ισχυρισμοί που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το φερόμενο οικονομικό όφελος για τα μέλη του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με τις Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν το εύρος της απάτης, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το αν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για παιδιά κατέληξαν παράνομα σε ιδιώτες.