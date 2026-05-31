Αλλαγές στα σχολεία: Έρχεται το μάθημα της «Ηθικής» – Ποιοι καθηγητές θα το διδάσκουν και πώς μπαίνει στο πρόγραμμα

Σε νέα φάση περνά η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για το μάθημα της Ηθικής σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς καθορίζεται σταδιακά το πλαίσιο διδασκαλίας, οι αναθέσεις και ο τρόπος ένταξής του στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πρώτη ανάθεση του μαθήματος δίνεται στους Θεολόγους ΠΕ01, καθώς το αντικείμενο συνδέεται με την κοινωνική, φιλοσοφική και θρησκευτική διάσταση της ηθικής εκπαίδευσης.

Σε επόμενες αναθέσεις ακολουθούν οι Φιλόλογοι ΠΕ02, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ33 και οι εκπαιδευτικοί Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78.

Μέσα στη νέα σχολική χρονιά αναμένεται και η κυκλοφορία των Φακέλων Μαθήματος για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίοι θα καθορίσουν το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη διδακτική προσέγγιση του νέου μαθήματος.

Ωστόσο, η εφαρμογή του μαθήματος στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα δημιουργεί ήδη προβληματισμό. Η ταυτόχρονη διδασκαλία της Ηθικής και των Θρησκευτικών από την ίδια ειδικότητα μπορεί να προκαλέσει πρακτικές δυσκολίες, κυρίως σε σχολεία όπου υπάρχουν μαθητές που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ» επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις δημιουργίας τμημάτων απαλλασσόμενων μαθητών τίθενται οργανωτικά ερωτήματα για το πώς θα καλύπτεται η διδασκαλία της Ηθικής, όταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα είναι ήδη δεσμευμένοι σε άλλα μαθήματα.

Το ζήτημα αυτό φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ανάγκης για πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και για σαφή επιχειρησιακό σχεδιασμό από το Υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, ζητείται αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας από τις σχολικές μονάδες, ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες απαλλαγές που θα επιβαρύνουν περαιτέρω το πρόγραμμα.

Ένα ακόμη κρίσιμο θέμα είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν το μάθημα. Ιδιαίτερα για τους Θεολόγους, τονίζεται η ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης στη διδασκαλία της Κανονιστικής Ηθικής, με τη συμμετοχή θεολογικών σχολών, σχολικών συμβούλων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το μάθημα της Ηθικής δεν αποτελεί υποκατάστατο των Θρησκευτικών. Τα Θρησκευτικά παραμένουν υποχρεωτικό μάθημα, ενώ η Ηθική θα λειτουργεί ως αυτόνομη εκπαιδευτική ενότητα, με ξεχωριστή παιδαγωγική στόχευση και σαφή διαχωρισμό ρόλων μέσα στο σχολικό πρόγραμμα.