«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Οι δικαιούχοι

Ευκαιρία για νέους πτυχιούχους να κάνουν το επόμενο επιχειρηματικό βήμα προσφέρει η νέα δράση ΕΣΠΑ «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, με επιδότηση που καλύπτει το 100% του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ώθηση σε νέους πτυχιούχους δίνει το πρόγραμμα – στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ – «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», το οποίο είναι ύψους 70 εκατ. ευρώ, με την επιδότηση ανέρχεται στο 100% για όλα τα επιχειρηματικά σχέδια. Η υποβολή των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2026.

Οι στόχοι του «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε συστήνοντας μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν ως εταίροι/ωφελούμενοι.

Συγκεκριμένα, επιχορηγούνται νέες επιχειρήσεις για τη λειτουργία τους για διάστημα έως 18 μήνες, καθώς και – συμπληρωματικά – η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας, στηρίζοντας την είσοδο νέων επιχειρηματιών στην αγορά και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι ή εν δυνάμει ωφελουμένοι είναι υπό σύσταση και νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/2016 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), καθώς και νέες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι ή εταιρικά/πολυμετοχικά σχήματα) που έκαναν έναρξη μετά την 1/1/2025, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι το 100% του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προβλέπονται κατ’ αποκοπή ποσά για την 18μηνη λειτουργία νέας επιχείρησης (13.000€ για επιχείρηση με έναν δικαιούχο/ωφελούμενο και 21.000€ για εταιρικό/πολυμετοχικό σχήμα) και επιπρόσθετα μοναδιαίο κόστος 15.000 € ανά Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Η πριμοδότηση

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης σημαντική παράμετρος είναι ότι ενσωματώνει, με ρητό και μετρήσιμο τρόπο, τη γεωγραφική και κοινωνική δικαιοσύνη στον μηχανισμό επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων ώστε φθίνουσες και οικονομικά υστερούσες Περιφερειακές Ενότητες να αποκτούν αυξημένη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, προβλέπεται κριτήριο πριμοδότησης σε περίπτωση ύπαρξης πιστοποιημένης αναπηρίας (ανεξαρτήτως ποσοστού).

Ειδικότερα, η κατανομή του προϋπολογισμού έχει ανά κατηγορία Περιφερειών έχει ως εξής:

  • 15.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
  • 55.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.
