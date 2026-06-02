ΡΕΘΥΜΝΟ

ΦεστΙβάλ Ποίησης “Νέες Φωνές” Ρέθυμνο, 5-6 Ιουνίου 2026 ΜΙα ποΙητΙκή συσπείρωση νέων δημΙΟυργών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Το Φεστιβάλ Ποίησης «Νέες Φωνές», που διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης, είναι ένα εγχείρημα στήριξης, κοινότητας και ορατότητας από και για πρωτοεμφανιζόμενες ποιητικές φωνές, χωρίς ηλικιακό προσδιορισμό.

Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας χώρος διαλόγου και καλλιτεχνικής έκφρασης με διερευνητικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ποιητική παραγωγή και ενισχύοντας τον συλλογικό χαρακτήρα που μπορεί να προσφέρει το ποιητικό μοίρασμα σε μια διαγενεακή και πολυφωνική συνάντηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποιητικά εργαστήρια για μαθητριες/ές και ενήλικες στο φοιτητικό κέντρο Ξενία και στον Δημοτικό Κήπο, Ανοιχτό Μικρόφωνο στη Λότζια και «Νύχτα Ποίησης» στο θέατρο Ερωφίλη, στη Φορτέτζα.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο youngvoicesfestival.gr facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61588106410684 instagram: https://www.instagram.com/neesfones.poetryfest/

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, οργανώνει στο Ρέθυμνο το Φεστιβάλ Ποίησης:
Νέες Φωνές

για πρωτοεμφανιζόμενους/ες ποιητές/τριες, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης.
Το πρώτο μέρος, με ποιητικά εργαστήρια και απαγγελίες για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου στις 15 Μαΐου.

Την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου ακολουθούν περισσότερες δράσεις, για μαθητές/τριες Λυκείου και ενήλικες.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
5 Ιουνίου

15:00 – 17:00 Ποιητικό εργαστήρι για μαθητές/τριες Λυκείου στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία (Ψαρρού 46). Συντονίζουν: Κωνσταντίνος Μπέμπης και Μιχάλης Αντωνιάδης

17:00 – 19:00 Συνάντηση γνωριμίας με την Ποιητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και παρουσίαση συλλογικού έργου «Από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο: μια ποιητική διαδρομή» στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία (Ψαρρού 46). Ανοιχτή συζήτηση με τα οργανωτικά μέλη του Φεστιβάλ Ποίησης Νέες Φωνές.

6 Ιουνίου
16:00 – 18:00 Ποιητικό εργαστήρι ενηλίκων «Φύλο και Παιχνίδι» στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου. Συντονίζουν: Αγνή Β. Μπαγκέρη και Μαριάννα Ζωάκη
16:00 – 18:00 Ποιητικό εργαστήρι ενηλίκων «Όλα είναι τραγικά πλην του τράγου: Το χιούμορ ως ποιητικό αλεξίπτωτο» στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία (Ψαρρού 46). Συντονίζει: Δημήτρης Παπαδάκης

18:15 – 19:15 Ανοιχτό Μικρόφωνο ελεύθερης συμμετοχής στην Ενετική Λότζια Ρεθύμνου.
19:30 – Βραδιά Ποίησης στο θέατρο “Ερωφίλη” στη Φορτέτζα

Με 40 νέες ποιητικές φωνές & συμμετοχές από το Neurodiversity Pride Greece. Επίτιμη καλεσμένη, η Κατερίνα Βλαχάκη.
Μουσικό διάλειμμα: Μελοποιημένη ποίηση από την Μαριέλλα Βιτώρου και τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Για δήλωση συμμετοχής στα ποιητικά εργαστήρια, προσφορά εθελοντικής βοήθειας και περισσότερες πληροφορίες, εδώ: https://youngvoicesfestival.gr/
Συνεργασίες: Αντίβαρο, Ποιητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης
Χορηγίες: SimasiaAI, Avli, Studio Rethymno 98

