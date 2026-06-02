Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσία των Αντιδημάρχων Νίκου Γιαλιτάκη και Γιώργου Τσαγκαράκη, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκφρανάκη και του Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών/Δημοπρασιών Βασίλη Τζανιδάκη, υπέγραψε τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Ολοκληρώθηκε έτσι η διαδικασία που ξεκίνησε έπειτα από μελέτη και με μια γενναία απόφαση της Δημοτικής Αρχής, με στόχο το Ηράκλειο να γυρίσει σελίδα και να γίνει μια πραγματικά καθαρή πόλη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός με δήλωσή του επεσήμανε: «Υπογράψαμε την σύμβαση για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε εξωτερικό συνεργάτη, εφαρμόζοντας το μεικτό μοντέλο για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο είχαμε προαναγγείλει. Το προγραμματίσαμε, το δρομολογήσαμε και φτάνουμε πλέον στο κατώφλι της εφαρμογής του. Από τα μέσα Ιουνίου,

η πόλη θα καθαρίζεται με μία συνέργεια, η οποία διατάσσεται ως εξής: Η 1η Δημοτική Κοινότητα, δηλαδή το ευρύτερο κέντρο που όμως περιλαμβάνει και το παραλιακό μέτωπο, όπως επίσης και τα Τείχη, σε όλες τις όψεις της καθαριότητας, αναλαμβάνονται από τον εξωτερικό συνεργάτη. Αυτό τι σημαίνει; Κυρίως πρόκειται για ένα τετράπτυχο.

Είναι ο οδοκαθαρισμός, η αποκομιδή των σύμμεικτων, η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και η απομάκρυνση των ογκωδών. Όλα αυτά στην ευρύτερη 1η ΔΚ αναλαμβάνονται από τον εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος επίσης αναλαμβάνει την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και την απομάκρυνση των ογκωδών και στον υπόλοιπο Δήμο. Η Υπηρεσία μας, η οποία σε όλο αυτό το διάστημα έχει ενισχυθεί και θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την αποκομιδή των σύμμεικτων του Δήμου, στο σύνολό του πλην της 1ης ΔΚ.

Επίσης, τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου Δήμου. Θεωρούμε ότι με αυτήν την συνένωση των δυνάμεων θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της καθαριότητας σε μια τελείως νέα βάση με διαφορετικούς όρους και η επιδίωξη μας είναι η πραγματικά καθαρή πόλη. Προχωράμε λοιπόν και το έργο, το οποίο πλέον έχει καταστεί από αυτή τη στιγμή συμβατικό, θα αποδίδεται ήδη μέσα στον Ιούνιο του 2026».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα, αναφέρθηκε και σε ό,τι προηγήθηκε της υπογραφής της σύμβασης και μίλησε και για τις νέες συνθήκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, τονίζοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και βεβαίως όλη την Δημοτική Ομάδα. Τους συντελεστές της Δημοτικής Αρχής,

τους υπηρεσιακούς μας και στο κομμάτι το διοικητικό αλλά κυρίως στο κομμάτι του έργου. Δηλαδή στο κομμάτι της Υπηρεσίας Καθαριότητας, οι οποίοι συντέλεσαν στην διάρθρωση αυτού του μοντέλου, το οποίο μπαίνει τώρα σε εφαρμογή. Ιδιαίτερα ήθελα να αναφερθώ και να ευχαριστήσω τον τότε Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκο Γιαλιτάκη με τον οποίο πορευθήκαμε μαζί από την πρώτη στιγμή.

Από την στιγμή κατά την οποία θέσαμε τις βάσεις για αυτό το σχήμα, προχωρήσαμε στην μελέτη, προχωρήσαμε σε όλα τα βήματα τα οποία ακριβώς επειδή αφορούν σε έναν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό είναι σύνθετα και πρέπει να τηρούνται με απόλυτη σχολαστικότητα. Όπως κάναμε και όπως έκρινε τόσο η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο έχει και τον τελικό λόγο και άναψε το πράσινο φως για τη σύμβαση αυτή. Επίσης, τον Γιώργο Τσαγκαράκη που εδώ και πέντε μήνες έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο και ο οποίος προσπαθεί καθημερινά, πέρα από το έργο που αποδίδει η καθαριότητα στο πεδίο, για την πρακτική συνάρθρωση των δυνάμεων αυτών.

Ο οποίος στη συνέχεια θα έχει και την ευθύνη της εποπτείας του συνολικού εγχειρήματος, διότι η συνολική εποπτεία, στην πράξη, θα ασκείται από την ίδια την Υπηρεσία. Θεωρούμε ότι αυτό το εγχείρημα θα δείξει ότι και για την ίδια την Υπηρεσία, για τους ανθρώπους της, θα είναι ωφέλιμο. Θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις τόσο πιεστικές που επί πολλά χρόνια έζησαν και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του πεδίου και μιλώ και για τους εργάτες, για τους οδηγούς, οι οποίοι προσπαθούν διαρκώς στο πεδίο και θα συνεχίσουν να επιχειρούν.

Ενισχυμένοι αλλά και με καλύτερους όρους εργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Οι συνθήκες εργασίας είναι ένα από τα βασικά μας μελήματα».

Ο εκπρόσωπος του αναδόχου, της κοινοπραξίας Thalis E.S. S.A. – ENSER Βασίλη Βυζηργιαννάκης, σε δήλωσή του αναφέρθηκε στα όσα αναλαμβάνει η εταιρεία, στο νέο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί και ο οποίος δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας γιατί τα περισσότερα είναι καινούργια ηλεκτρικά οχήματα και επεσήμανε: «Για μας η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί μια στιγμή ευθύνης απέναντι στη Δημοτική Αρχή και απέναντι στον πολίτη του Ηρακλείου, σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στο Ηράκλειο,

έτσι ώστε να υλοποιήσουμε μια σύμβαση με τρόπο που θα παραδώσουμε την πόλη καθαρή, υλοποιώντας το όραμα τους. Εφαλτήριο για να το πιστεύουμε και να το υλοποιήσουμε είναι η μέχρι τώρα παρουσία της εταιρείας στην περιοχή και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιεί αποτελεσματικά ό,τι έχει αναλάβει. Από πλευράς Δήμου θα χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό,

ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τα ανακυκλώσιμα, για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός, ο οποίος είναι πολύ μοντέρνος εξοπλισμός, εξοπλισμός ο οποίος δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα είναι ηλεκτρικά οχήματα, είναι καινούργιος. Έχουμε επενδύσει σε αυτή τη δραστηριότητα και θεωρώ ότι και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιείται και η παρουσία η γενικότερη του προσωπικού στην πόλη μέσα θα είναι υποδειγματική και θα είναι ένα σημείο αναφοράς για την Κρήτη γενικότερα. Από πλευράς μας,

θα είμαστε υπεύθυνοι να υλοποιήσουμε τη σύμβαση της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων σε όλο το Δήμο Ηρακλείου, θα πάρουμε από το κέντρο τα σύμμεικτα και θα κάνουμε και τον οδοκαθαρισμό της πόλης, καθώς επίσης θα κάνουμε και την απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων, από τους κήπους σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Ειδικά για το τελευταίο θα υπάρχει ενημέρωση από πλευράς Δήμου, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες με ποιο τρόπο θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού, έτσι ώστε να φροντίζουμε κι εμείς, αλλά και οι δημότες από πλευράς τους,

γνωρίζοντας που και πότε να κάνουμε κάποια ραντεβού για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην εικόνα της πόλης που υποσχόμαστε. Θεωρώ ότι από την πρώτη μέρα θα αλλάξει η εικόνα και σίγουρα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι επισκέπτες θα δουν τη διαφορά και οι πολίτες, πιστεύω».

Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη μεταρρύθμιση της καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια του υφιστάμενου συστήματος είχαν εξαντληθεί, αποτελεί τομή για την πόλη σε ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο η Δημοτική Αρχή έθεσε στην πραγματική του βάση,

με τους ανθρώπους του Ηρακλείου στο επίκεντρο. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λειτουργία μεικτού συστήματος με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στον εξωτερικό συνεργάτη (ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό) και ειδικότερα:

• Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

• Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

• Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Ενετικών Τειχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι τη Νέα Αλικαρνασσό.

Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας:

• Την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων από το σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

• Τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

• Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Ανάδοχος του έργου είναι η «Ένωση Οικονομικών Φορέων Thalis E.S. S.A. – ENSER Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με οικονομική προσφορά ύψους 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ ανά έτος, με χρονικό ορίζοντα τα δυο έτη και δυνατότητα παράτασης για δυο ακόμη χρόνια.