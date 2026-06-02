Δήμος Ηρακλείου: Στην τελική ευθεία η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η είσοδος ιδιώτη αναδόχου στον τομέα της Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, με τη σχετική σύμβαση να αναμένεται να υπογραφεί σήμερα το μεσημέρι, εκτός απροόπτου.

Στη Λότζια επικρατεί κινητικότητα, καθώς ολοκληρώνεται ο έλεγχος των τελευταίων δικαιολογητικών, προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών, με συνολικό προϋπολογισμό 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την υπογραφή, ο ιδιώτης ανάδοχος αναμένεται να εγκατασταθεί άμεσα, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και καταρτιστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την παροχή των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα πρώτα συνεργεία του αναδόχου αναμένεται να αναλάβουν δράση στους δρόμους του Ηρακλείου μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Ποιες υπηρεσίες αναλαμβάνει ο ιδιώτης

Στις αρμοδιότητες του εξωτερικού συνεργάτη περιλαμβάνονται η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε όλη την έκταση του Δήμου Ηρακλείου, η άμεση απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα.

Στο αντικείμενο της σύμβασης εντάσσονται επίσης τα Ενετικά Τείχη, καθώς και η χερσαία ζώνη από το Παγκρήτιο Στάδιο έως τη Νέα Αλικαρνασσό.

Παραμένει ο εποπτικός ρόλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου θα εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων στο σύνολο του Δήμου, με εξαίρεση την 1η Δημοτική Κοινότητα.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να έχει την αρμοδιότητα του οδοκαθαρισμού στις υπόλοιπες περιοχές, καθώς και την εποπτεία των υπηρεσιών καθαριότητας, ασκώντας έλεγχο και στην υλοποίηση του έργου από τον εξωτερικό συνεργάτη.

Η ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ιδιώτη αποτελεί μία από τις πλέον συζητημένες παρεμβάσεις στον τομέα της καθαριότητας του Ηρακλείου, με στόχο την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας της πόλης και τη βελτίωση της εικόνας σε κρίσιμα σημεία του Δήμου.