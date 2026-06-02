Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Θέματα, απαντήσεις και πρώτες εκτιμήσεις

Από: Παπουτσάκης

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα (02-06-2026) με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάζονται σήμερα στο δεύτερο – και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας στις Πανελλαδικές.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στην Άλγεβρα ενώ από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Αύριο Τετάρτη (03-06-2026) οι Πανελλαδικές θα συνεχιστούν στα ΓΕΛ με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά, στα Μαθηματικά και τη Βιολογία ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού.

Τα επόμενα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ την Πέμπτη 4 Ιουνίου είναι τα εξής:

  • ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II
  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)
  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύμφωνα με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών ΕΠΑΛ μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ούτε ασυνήθιστες τεχνικές δυσκολίες. Η δομή τους ακολουθήσε το γνωστό μοτίβο των τελευταίων ετών.

ΘΕΜΑ  Α:

Ήταν απολύτως αναμενόμενο. Περιελάβανε βασική θεωρία από τη στατιστική, και τις παραγώγους, καθώς και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς σοβαρές παγίδες. Ένας μαθητής που είχε διαβάσει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου μπορούσε να το αντιμετωπίσει με ασφάλεια.

ΘΕΜΑ Β:

Ήταν κλασική άσκηση ανάλυσης. Ζητούσε παράγωγο, μονοτονία, ακρότατα, εφαπτομένη και ένα απλό όριο. Η δυσκολία του ήταν μικρή έως μέτρια. Δεν απαιτούσε σύνθετη σκέψη, αλλά σωστή εφαρμογή βασικών τεχνικών. Ήταν θέμα που μπορούσε να δώσει αρκετά μόρια ακόμη και σε μέτρια προετοιμασμένους μαθητές.

ΘΕΜΑ Γ:

Ήταν επίσης αρκετά βατό. Η στατιστική δόθηκε με μικρό δείγμα και ζητήθηκαν μέση τιμή, διάμεσος, διακύμανση και συντελεστής μεταβολής. Πρόκειται για τυπικές διαδικασίες. Η μόνη προσοχή που χρειαζόταν ήταν στους αριθμητικούς υπολογισμούς και στη σωστή ερμηνεία της ομογένειας μέσω CV.

ΘΕΜΑ Δ:

Ήταν πιο ουσιαστικό, αλλά όχι υπερβολικά δύσκολο. Η εφαρμογή με το ορθογώνιο σταθερού εμβαδού και την ελάχιστη περίμετρο είναι πολύ γνωστή μορφή άσκησης. ΤΟ Δ1 και το Δ2 ήταν αναμενόμενα. ΤΟ Δ3 ήθελε κατανόηση της μονοτονίας, ενώ το τελευταίο όριο ανέβαζε λίγο την δυσκολία.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:

Τα θέματα ήταν πιο εύκολα από τις απαιτητικές χρονιές, όπως του 2025 και το 2023 και κοντά στο 2024. Μέτριας προς χαμηλής δυσκολίας.

Οι απαντήσεις των θεμάτων από το Φροντιστήριο Πουκαμισάς:

Μαθηματικά ΕΠΑΛ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

