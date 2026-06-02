Υποκλοπές: Νέα παρέμβαση Ντίλιαν για το Predator – «Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, δεν λειτουργούμε τα συστήματα»

Νέα πολιτική και δικαστική διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει η μακροσκελής δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa, της εταιρείας που συνδέεται με την εμπορία του λογισμικού Predator.

Ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση των υποκλοπών, τοποθετήθηκε μέσω δήλωσής του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία του λειτούργησε αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας και όχι ως φορέας που χειριζόταν επιχειρησιακά τα συστήματα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η Intellexa πωλούσε τεχνολογικά συστήματα σε κρατικές υπηρεσίες, βάσει των προβλεπόμενων κανονισμών, χωρίς όμως να τα λειτουργεί η ίδια για λογαριασμό τρίτων. Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ντίλιαν επιχειρεί να αποσείσει την επιχειρησιακή ευθύνη της εταιρείας του για τη χρήση του Predator στην Ελλάδα, μεταφέροντας το βάρος της διερεύνησης στους τελικούς χρήστες των συστημάτων.

Αιχμές κατά του υπουργού Δικαιοσύνης

Στη δήλωσή του, ο ιδρυτής της Intellexa στρέφεται και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, απορρίπτοντας τις αναφορές που, όπως υποστηρίζει, αποδίδουν άμεση ευθύνη στους τέσσερις ιδιώτες πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και πριν παρουσιαστεί το σύνολο των πραγματικών στοιχείων.

Ο Ταλ Ντίλιαν υποστηρίζει ότι η εταιρεία του δεν λειτούργησε κανένα σύστημα στην Ελλάδα και χαρακτηρίζει προβληματική, από την πλευρά του κράτους δικαίου, την απόδοση ευθυνών πριν από την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν κρίσιμες καταθέσεις και στοιχεία, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, αναφορές που –κατά τον ίδιο– αποκλείουν την ύπαρξη κοινού επιχειρησιακού κέντρου μεταξύ των εμπλεκόμενων ιδιωτών και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

«Θα καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες»

Ο Ντίλιαν προαναγγέλλει ότι, κατά την εκδίκαση της έφεσης, η πλευρά του σκοπεύει να ζητήσει την κλήση όλων των σχετικών μαρτύρων, με στόχο –όπως αναφέρει– την πλήρη αθώωσή του.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν εκ νέου στο επίκεντρο πρόσωπα και υπηρεσιακοί παράγοντες που είχαν ρόλο ή γνώση γύρω από τη διαχείριση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων.

Υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η θέση του Ταλ Ντίλιαν υπέρ της σύστασης κοινοβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το γεγονός ότι δεν συγκροτήθηκε σχετική επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να συμβάλει στην πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ο ίδιος συνδέει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης με τις δημόσιες τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών, οι οποίοι έχουν αναφερθεί στη σημασία της θεσμικής διαφάνειας, της πολιτικής λογοδοσίας και της αποκατάστασης του κράτους δικαίου.

Η νέα παρέμβαση Ντίλιαν αναμένεται να τροφοδοτήσει εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα ποιοι ήταν οι πραγματικοί χειριστές και τελικοί χρήστες του συστήματος Predator στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ερώτηση της ΕΦΣΥΝ και η απάντηση Ντίλιαν

Ερώτηση: Τις τελευταίες εβδομάδες, η υπόθεση των παρακολουθήσεων επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Λίγο πριν από αυτό, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να θέσει στο αρχείο πρόσθετες έρευνες σχετικά με την υπόθεση. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτές τις εξελίξεις;

Η απάντηση του Ταλ Ντίλιαν:

«Καθώς βγαίνουμε από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μια ημέρα βαθιάς πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, κάνουμε την παρούσα δήλωση με βαθύ σεβασμό προς τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε στενά τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή και τις επιπτώσεις της για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, ιδιαίτερα εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές, την ποιότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου.

Χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση στο Κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της ΕΥΠ σε κατάθεσή του κεκλεισμένων των θυρών (με εξαίρεση ορισμένες ανεύθυνες διαρροές), ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή Ζήση, ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί.

Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, για προφανείς λόγους, πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι τέτοιες καταθέσεις θα είχαν αποτρέψει εξ αρχής την άσκηση διώξεων εναντίον μας.

Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους.

Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους «τέσσερις ιδιώτες», πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου.

Στην Ελλάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να γνωρίζει πως όταν κάποιος ασκεί έφεση για πλημμεληματικές κατηγορίες, η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή και τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Αυτό είναι κράτος δικαίου.

Παρά τα πολιτικά αφηγήματα, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συμμετείχαμε σε οποιοδήποτε έγκλημα.

Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη, και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό.

Ο ελληνικός λαός, που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου.

Αυτές οι φωνές ενισχύουν την επείγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Επιδιώκουμε μόνο την πλήρη και ισορροπημένη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και θα αξιοποιήσουμε κάθε κατάλληλο νομικό μέσο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος μας είναι σαφής: δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν τελέστηκαν αδικήματα -αυτό δεν το γνωρίζουμε- αλλά να καταδείξουμε ότι δεν είχαμε καμία απολύτως σχέση με οποιεσδήποτε φερόμενες δραστηριότητες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κριθεί βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων και ότι το κράτος δικαίου πρέπει να προστατεύεται από την πολιτικοποίηση».