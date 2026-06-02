ΟΠΕΚΕΠΕ-Βόρεια Ελλάδα: Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα

Σε κρίσιμο στάδιο εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς σήμερα απολογούνται ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2019, προκαλώντας ζημία που, κατά τις αρχές, υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.

Η σημερινή απολογητική διαδικασία εστιάζει στα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Από τους επτά κατηγορούμενους που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, οι πέντε εμφανίζονται ως φερόμενα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος, το οποίο, κατά τις αρχές, αξιοποιούσε παράνομα το σύστημα χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ελεύθεροι υπό όρους οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι

Χθες απολογήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οι πρώτοι δέκα από τους συνολικά 17 συλληφθέντες και κατηγορούμενους στην υπόθεση. Η πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ αρκετοί από τους κατηγορούμενους φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δέκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε μία περίπτωση ορίστηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση.

Οι κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στην υπό διερεύνηση υπόθεση αρνήθηκαν κατά τις απολογίες τους οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των κατηγορουμένων φέρεται να υποστήριξε ότι εμπιστεύτηκε λάθος πρόσωπα και ότι τα προσωπικά της στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από τρίτους χωρίς τη γνώση της. Άλλος κατηγορούμενος, ιδιωτικός υπάλληλος, φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν έχει κατατεθεί κανένα ποσό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον προσωπικό του λογαριασμό.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, με τις σημερινές απολογίες των φερόμενων κεντρικών προσώπων να θεωρούνται καθοριστικές για την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.