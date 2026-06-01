Παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες – 376 θάνατοι το ‘25, τι είναι ο «διπλός πνιγμός»

Με ρυθμούς «χελώνας» η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών. Ποια είναι η καλύτερη πρόληψη, πώς να αποφύγετε τον κίνδυνο του «διπλού πνιγμού»

Παρότι την 1η Ιουνίου, ξεκινά και επίσημα η κολυμβητική περίοδος, εντούτοις οι περισσότερες παραλίες της χώρας δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημοπρατήσεις για ναυαγοσωστικές υπηρεσίες έχουν ναι μεν ξεκινήσει στους παραλιακούς Δήμους,

πλην όμως οι διαδικασίες δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν τα μέσα του μήνα. Και δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού η απόφαση για τη σχετική δαπάνη (μόλις 15 εκατ. ευρώ για 133 Δήμους) υπογράφηκε από το υπουργείο Εσωτερικών πριν από περίπου έναν μήνα, στις 2 Μαΐου, ενώ μέχρι την περασμένη Πέμπτη δεν είχε ακόμη δοθεί το «συμπλήρωμα» των 5 εκατ. ευρώ.

«Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, ώστε να είναι όλα έτοιμα την 1η του μήνα. Επειδή ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι παραχωρήσεις στο 80% των παραλιών, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε βάθρα. Αν το κάνουμε, θα δημιουργηθούν προβλήματα», δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, Μάριος Μυρωνάκης. «Άρα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ναυαγοσωστική κάλυψη υπάρχει στο ξεκίνημα του Ιουνίου στο 30% των παραλιών, στα μέσα του μήνα θα φθάσει στο 60% και από τα μέσα Ιουλίου θα αγγίξει το 90%», συμπεραίνει.

Όπως αναφέρει στο «Β» ο α’ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, «έχουν ξεκινήσει οι δημοπρατήσεις με τα 15 εκατ., ποσόν που καλύπτει το 47% του ετήσιου κόστους των 133 Δήμων που έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη». Με τα επιπλέον 5 εκατ. ευρώ – προσθέτει – η κάλυψη εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 57%.

Από τα 15 εκατ. ευρώ, τη μερίδα του λέοντος παίρνει η Ρόδος (566.606 ευρώ). Ακολουθούν η Χερσόνησος Κρήτης (456.355 ευρώ), η Ζάκυνθος (434.684 ευρώ) και τα Χανιά (409.270). Στην Αττική, το μεγαλύτερο ποσόν παίρνει ο Μαραθώνας (325.139 ευρώ). Ακολουθούν οι Δήμοι Σπάτων – Αρτέμιδος (145.079 ευρώ) και Βάρης- Βούλας -Βουλιαγμένης (139.580 ευρώ).

Μείωση θανάτων

Πάντως, η υποχρέωση να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη σε όλες τις πολυσύχναστες παραλίες (από 300 λουόμενους και πάνω) έχει οδηγήσει στη μείωση των πνιγμών. Σε αυτό – τονίζει ο κ. Μυρωνάκης – έχουν συντελέσει τόσο η αύξηση του αριθμού των διασωστών, όσο ο εκσυγχρονισμός των σωστικών μέσων (απινιδωτές, σκάφη, κλπ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Safe Water Sport, το 2025 έχασαν τη ζωή τους συνολικά 376 άνθρωποι σε θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, πισίνες και λοιπά εσωτερικά ύδατα της χώρας, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής ή κολύμβησης.

Από αυτούς, οι 357 θάνατοι καταγράφηκαν στη θάλασσα έναντι 388 το 2024 και άλλοι 19 σε εσωτερικά ύδατα το 2025 (ποτάμια, λίμνες, πισίνες). Αντίθετα, στα εσωτερικά ύδατα σημειώθηκε αύξηση, με 19 θανάτους έναντι 7 το 2024.

«Το θετικό είναι ότι κατά το περσινό έτος δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο ατύχημα σε οργανωμένες παραλίες όπου υπήρχαν ναυαγοσώστες. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια ανησυχητικά στοιχεία, όπως ότι μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκε σημαντική αύξηση των πνιγμών σε πισίνες και άλλα εσωτερικά ύδατα.

Επίσης, διπλασιάστηκαν οι θάνατοι παιδιών – από δύο το 2024, σε τέσσερις το 2025, κάτι το οποίο δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν τα παιδιά να κολυμπούν σωστά από μικρές ηλικίες», αναφέρει ο Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που δείχνει ότι οκτώ στα δέκα άτομα που πνίγονται στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών.

Η καλύτερη πρόληψη

«Η καλύτερη πρόληψη είναι να προσέχει ο ένας τον άλλον. Οι ηλικιωμένοι να μην πηγαίνουν μόνοι τους σε απομονωμένες παραλίες, και οι γονείς μικρών παιδιών να μην χάνουν την προσοχή τους ούτε λεπτό. Ο πνιγμός είναι σιωπηλός θάνατος. Ο άνθρωπος που πνίγεται δεν μπορεί να φωνάξει, να ειδοποιήσει. Ειδικά τα μικρά παιδιά, αλλά και οι ηλικιωμένοι, μπορούν να πνιγούν και στα ρηχά», επισημαίνει ο κ. Γιοβανίδης, σημειώνοντας ότι βάσει της έρευνας όσοι έχασαν τη ζωή τους πέρυσι στη θάλασσα, βρίσκονταν στην πλειονότητά τους σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων από την ακτή.

Συμβουλές

Να μην αποσπάται η προσοχή στο κινητό τηλέφωνο ή αλλού, ιδίως των ανθρώπων που συνοδεύουν μικρά παιδιά.

Μπρατσάκια και κουλούρες δε θεωρούνται ασφαλή μέσα επίπλευσης. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά.

Να αποφεύγεται η είσοδος στη θάλασσα και στην πισίνα έχοντας φάει, καταναλώσει αλκοόλ, ή όταν ο λουόμενος νιώθει κούραση, εξάντληση κλπ.

Ο κίνδυνος του διπλού πνιγμού

Στην περίπτωση που λουόμενοι διαπιστώσουν ότι κάποιος κινδυνεύει, και στην συγκεκριμένη παραλία δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, ο κ. Γιοβανίδης συμβουλεύει να πλησιάσουν προσεχτικά και να του ρίξουν οτιδήποτε επιπλέει στο νερό.

«Να του ρίξουν μία σανίδα, ένα σωσίβιο, ένα χοντρό κλαδί δέντρου, ένα σχοινί, κάτι για να τον τραβήξουν έξω προσεχτικά. Να μην τον αγγίξουν, διότι είναι πιθανόν ο άνθρωπος που κινδυνεύει, μέσα στον πανικό του, να τραβήξει κάτω αυτόν που πάει να τον σώσει, και να πνιγούν και οι δύο. Είναι κάτι που αποκαλούμε “διπλό πνιγμό” και μπορεί να συμβεί».