Ηράκλειο:Θλίψη στο Γάζι για τον πρόωρο χαμό του 21χρονου Φάμπιο (Φοίβου) Ζενελάι – Αύριο το τελευταίο αντίο

Θλίψη στο Γάζι για τον πρόωρο χαμό του 21χρονου Φάμπιο (Φοίβου) Ζενελάι – Αύριο το τελευταίο αντίο

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία του Γαζίου και της ευρύτερης περιοχής η είδηση του πρόωρου θανάτου του Φάμπιο (Φοίβου) Ζενελάι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας συγκίνηση σε συγγενείς, φίλους και σε όσους τον γνώριζαν.

Η είδηση έγινε γνωστή την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Φάμπιο ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό και γνωστό παιδί.

Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Η σορός θα βρίσκεται στην οικία της οικογένειας, στην οδό Αθητάκη 6 στο Γάζι, ενώ η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γαζίου.

Καλό ταξίδι Φάμπιο.