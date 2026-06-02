Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους, από το Υπ. Παιδείας

Σε λειτουργία βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή 1550, μέσω της οποίας παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η γραμμή θα λειτουργεί έως και τις 30 Ιουνίου, με τη συμμετοχή ψυχολόγων από τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) όλης της χώρας, καθώς και από το Υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θέτει σε εφαρμογή ένα ευρύτερο, οργανωμένο και δωρεάν πλαίσιο ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης, με στόχο τη στήριξη των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων σε όλες τις Περιφέρειες

Εκτός από τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

Το δίκτυο παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

– τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

– συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες,

– δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων,

– ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

– προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας,

– θεματική ενότητα με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι «Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας» στο YouTube.

«Δεν αφήνουμε κανένα παιδί μόνο του»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε δήλωσή της υπογράμμισε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών.

Όπως σημείωσε, το μήνυμα προς τους υποψηφίους είναι σαφές: να μιλούν, να ζητούν στήριξη και να συνεχίζουν με επιμονή να διεκδικούν τα όνειρά τους.

Η υπουργός επισήμανε ακόμη ότι, μέσα από τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, τις παρεμβάσεις ειδικών, τις συμβουλευτικές συναντήσεις, τις ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, τα προγράμματα διαχείρισης άγχους και τις σχετικές ψηφιακές δράσεις, ενισχύεται η ψυχική ισορροπία των υποψηφίων και διαμορφώνεται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, η ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας και η δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας, ενθάρρυνσης και ψυχικής ενδυνάμωσης για όλους τους υποψηφίους.