Πανσέληνος Αυγούστου 2025: «Νύχτα μαγικιά – Μίκης Θεοδωράκης & Νίκος Σκαλκώτας» με τη συνδιοργάνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης

Φέτος, τη μεγάλη πανσέληνο στις 8 Αυγούστου και ώρα 21.00, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Νύχτα μαγικιά – Μίκης Θεοδωράκης & Νίκος Σκαλκώτας». Η είσοδος είναι ελεύθερη μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με αφορμή το 2025 που είναι έτος αφιερωμένο στο μεγάλο μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης. Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών θα παρουσιάσει δέκα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια και ένα κουαρτέτο του τιμώμενου μουσουργού καθώς και το σφρίγος πέντε παραδοσιακών χορών από την Κρήτη, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά με τον τρόπο του Νίκου Σκαλκώτα.

Κρής και Μικρασιάτης την καταγωγή, γεννημένος το 1925 στη Χίο, ο Θεοδωράκης σμίλεψε την έντεχνη ελληνική μουσική του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα με έργο που συνδυάζει ακούσματα λαϊκά, μέλος βυζαντινό και ευρωπαϊκό κλασικό ρεπερτόριο.

Ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της εποχής του και έχοντας θέσει την τέχνη του στην υπηρεσία των φλογερών πατριωτικών και πολιτικών του πεποιθήσεων σε καιρούς ταραγμένους, τα τραγούδια του ενέπνευσαν αγώνες, συνόδευσαν την καθημερινότητα των Ελλήνων στη δουλειά, στο σπίτι, στη γιορτή, παρηγόρησαν το νόστο των αποδήμων. Το άλλο του έργο, όπερες, συμφωνίες και μουσική δωματίου έμεινε λιγότερο γνωστό στο μεγάλο κοινό.

Κατά είκοσι χρόνια μεγαλύτερος, γεννημένος στη Χαλκίδα το 1904 ο Νίκος Σκαλκώτας είχε μια διαφορετική πορεία, πράγμα που δεν εμπόδισε τους δύο μουσικούς να συνδεθούν με στενή φιλία βασισμένη στην αλληλοεκτίμηση.

Μέλος της Δεύτερης Βιεννέζικης Σχολής, ο Σκαλκώτας συνδύασε το ευρωπαϊκό κλασικό ρεπερτόριο με την ελληνική παραδοσιακή μουσική διαδίδοντάς την στις Όπερες και τα Ωδεία του κόσμου όλου. Ακολουθώντας το κίνημα του μοντερνισμού, ο Νίκος Σκαλκώτας υπήρξε ένας χειμαρρώδης δημιουργός έως τον πρόωρο αιφνίδιο θάνατό του στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο του 1949.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θέλοντας να αποδώσει τις οφειλόμενες τιμές στους δύο μεγάλους δημιουργούς που επηρέασαν την σύγχρονή τους μουσική και συνάμα έκαναν διεθνώς γνωστό τον πολιτισμό του τόπου μας, για τη βραδιά της αυγουστιάτικης σελήνης προτείνει μια επιλογή από τα παραπάνω μουσικά ρεπερτόρια, ώστε να τα θυμηθούμε, να τα γνωρίσουμε, να τα απολαύσουμε.

Θα παρουσιαστούν από την υψίφωνο Βιβή Συκιώτη και το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, το οποίο αποτελείται από εξέχοντα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τους βιολονίστες Απόλλωνα Γραμματικόπουλο και Παναγιώτη Τζιώτη, τη βιολίστα Αγγέλα Γιαννάκη και τον βιολοντσελίστα Ισίδωρο Σιδέρη.

Ημερομηνία: Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025

Ώρα: 21:00

Χώρος: Κήπος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Είσοδος: Eλεύθερη

Πρόγραμμα:

Μίκης Θεοδωράκης: δέκα (10) τραγούδια για υψίφωνο και κουαρτέτο εγχόρδων: Νύχτα μαγικιά – Το περιγιάλι – Όμορφη πόλη – Αγάπη μου – Αν θυμηθείς το όνειρό μου – Απρίλη μου – Στρώσε το στρώμα σου – Μαργαρίτα Μαγιοπούλα – Βρέχει στη φτωχογειτονιά – Φεγγάρι μάγια μου ’κανες.

Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 4 «Μάζα».

Νίκος Σκαλκώτας: πέντε (5) ελληνικοί χοροί: Ηπειρώτικος – Κρητικός – Τσάμικος – Αρκαδικός – Κλέφτικος.

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών:

Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 και αποτελείται από εξέχοντα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τους βιολονίστες Απόλλωνα Γραμματικόπουλο και Παναγιώτη Τζιώτη, τη βιολίστα Αγγέλα Γιαννάκη και το βιολοντσελίστα Ισίδωρο Σιδέρη.

Έχει δώσει συναυλίες που έτυχαν πολύ καλής υποδοχής από το κοινό στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών της Αθήνας, όπως το Μέγαρο Μουσικής, η αίθουσα του Φ. Σ. Παρνασσός, το Παλλάς, το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το Ωδείο Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αλλά και σε χώρους όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή, το Μουσείο Μπενάκη και το Μουσείο Ακρόπολης.

Έχει εμφανιστεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Άρτα, η Κέρκυρα, η Λάρισα κι ο Βόλος καθώς και σε συναυλίες στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του κουαρτέτου σε διακεκριμένα Διεθνή Φεστιβάλ, μεταξύ άλλων το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Σαντορίνης, Παξών, Κυκλάδων, Κουφονησίων, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου καθώς και τα φεστιβάλ «Armonie della Sera» και φεστιβάλ της «Alba» στην Ιταλία. Συναυλίες του κουαρτέτου έχουν ηχογραφηθεί και μαγνητοσκοπηθεί από την Ιταλική Ραδιοφωνία, το ραδιόφωνο του Βατικανού και την Τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων.

Συνεργάζεται συχνά με εξέχοντες Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει τα σημαντικότερα έργα της φιλολογίας της μουσικής δωματίου, αλλά και έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών που έχει παρουσιάσει σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο κοινωνικό έργο του κουαρτέτου δίνοντας συναυλίες, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Γερμανική Πρεσβεία και το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σε νοσοκομεία, κέντρα απεξάρτησης, φυλακές, ειδικά σχολεία, σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών, αλλά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, φέρνοντας κοντά στην κλασική μουσική συνανθρώπους μας που αλλιώς η πρόσβασή τους στους συναυλιακούς χώρους θα ήταν δύσκολη.

Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών έχει βραβευθεί από το διεθνές σωματείο «Gina Bachauer» για τις υψηλού επιπέδου ερμηνείες που προσφέρει.

Βιβή Συκιώτη:

Γεννημένη στην Αθήνα, η Βιβή Συκιώτη έχει εμφανισθεί ως Valencienne (La Vedova Allegra) στο Θέατρο Politeama Greco, ως Lauretta (Gianni Schicchi) στην Εθνική Λυρική Σκηνή και ως Musica, Speranza και Proserpina (L’Orfeo) σε παραστάσεις στην Τσεχία και την Ιταλία. Ακόμη, έχει συμμετάσχει στις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» και «Πώς Βρέθηκε ένα Κοράκι στην Κοιλιά της Φάλαινας;». Υπήρξε μέλος του Opera Studio της ΕΛΣ (2019/20), όπου εμφανίστηκε ως Contessa (Le Nozze di Figaro) με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και συμμετείχε ακόμη στην παραγωγή Europeras 1 & 2.

Έχει εμφανισθεί ως σολίστ σε έργα όπως «Requiem» G. Fauré και «Gloria» A. Vivaldi με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση Μ. Οικονόμου, «Requiem» Mozart με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση Μ. Οικονόμου και «Stabat Mater» G. B. Pergolesi σε μουσική διεύθυνση Θ. Λεμπέση. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως μέλος του Χορού στην «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη (σκηνοθεσία Γ. Ντανούρης, μουσική Α. Τριανταφύλλου) στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Είναι νικήτρια των Διεθνών Διαγωνισμών «Tito Schipa» (2024), «Ottavio Garaventa» (2023), «Let’s Sing» (2023) και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Unesco & ΕΡΤ (2020).

Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τραγουδιού με τους D. D’Annunzio Lombardi, B. Frittoli, F. Armiliato, M. Camastra, M. Habela, Χρ. Πουλίτση, Δ. Καβράκο και Τ. Χριστογιαννόπουλο, ενώ συνεχίζει να μελετά με το Ν. Συρόπουλο. Σπούδασε τραγούδι στο Δημοτικό Ωδείο Νίκαιας με τον Γ. Φίλια (δίπλωμα με Άριστα παμψηφεί και Α΄ βραβείο, 2019) και είναι τελειόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.