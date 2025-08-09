Ηράκλειο:«Ρεμπέτικα Μονοπάτια» στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας» στο Πάρκο Γεωργιάδη το Σάββατο 9 Αυγούστου

«Ρεμπέτικα Μονοπάτια» με την πανσέληνο του Αυγούστου, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου θα …ακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Την όμορφη βραδιά διοργανώνει η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., το Σάββατο 9 Αυγούστου, στις 21:00. Με μπουζούκι, μπαγλαμά, κιθάρα, όσοι βρεθούν στο πάρκο Γεωργιάδη θα απολαύσουν αγαπημένα τραγούδια στους δρόμους του ρεμπέτικου.

Με Μάρκο Βαμβακάρη, Παναγιώτη Τούντα, Σπύρο Περιστέρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Παπαϊωάννου αλλά και επιλεγμένα τραγούδια του σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου, τα «Ρεμπέτικα Μονοπάτια» υπόσχονται μία ξεχωριστή βραδιά με πολύ κέφι!

Συντελεστές

Θεοφάνης Χάσκος – μπουζούκι, φωνή

Βαγγέλης Κακουδάκης – μπουζούκι, μπαγλαμά, φωνή

Γιώργος Χαλκιαδάκης – κιθάρα, φωνή

Τηλ. κρατήσεων: 2810342836