Ρέθυμνο:35η Παγκρήτια Γιορτή Κίτρου στο Γαράζο Μυλοποτάμου

Με ένα λαμπρό τριήμερο, μεγάλα καλλιτεχνικά ονόματα όπως η Δέσποινα Βανδή και η Γεωργία Νταγάκη αλλά και με πρωτοποριακή διασύνδεση της Πολίτικης Κουζίνας με το κίτρο καθώς καταφθάνει στο Γαράζο η διεθνούς φήμης ΣΕΦ Μαρία Εκμετσίογλου από την Κωνσταντινούπολη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου γιορτάζει τα 45 χρόνια από την ίδρυση του και την 35η διοργάνωση της Παγκρήτιας Γιορτής Κίτρου.

Για ακόμα μια χρονιά κύριος στόχος είναι η προβολή της παραδοσιακής καλλιέργειας της κιτριάς και της αξιοποίησης του κρητικού κίτρου που τείνει προς εξαφάνιση και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου, στο πλαίσιο της “35ης ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΙΤΡΟΥ”, διοργανώνει ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το από 16 έως 18 Αυγούστου 2025.

Περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στα 45 χρόνια λειτουργίας του συλλόγου και στα 35 χρόνια της Γιορτής Κίτρου μέσα από το φωτογραφικό υλικό που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαιότερος Κρητικός Φωτογράφος του 20ου αιώνα, ο αείμνηστος Μιχάλης Νικηφοράκης.

Επίσης για πρώτη φορά θα γίνει διασύνδεση του κίτρου με την πολίτικη κουζίνα. Η διεθνούς φήμης ΣΕΦ Μαρία Εκμετσίογλου έρχεται ειδικά για την γιορτή κίτρου από την Κωνσταντινούπολη. Θα παρουσιάσει πολίτικες συνταγές και συνταγές με κίτρο, κάτι που γίνεται πρώτη φορά ως προς την γαστρονομική παράδοση της Πόλης και καταδεικνύει τις δυνατότητες του προϊόντος. Η πρώτη μέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία της δημοφιλούς Γεωργίας Νταγάκη που συνδυάζει μοναδικά την Κρητική και την Έντεχνη Ελληνική μουσική.

Την δεύτερη ημέρα, το φεστιβάλ θα μεταφερθεί στην πλατεία του οικισμού Φαράτσι όπου θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση με το έργο του Γιώργη Καράτζη «ΕΜΙΝΕ» από την Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου. Το μοναδικό αυτό λογοτεχνικό έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά φέτος στο θεατρικό σανίδι.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν πανηγυρικά την Δευτέρα 18 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του Γαράζου με συναυλία της κορυφαίας ερμηνεύτριας Δέσποινας Βανδή, σε μια μοναδική συναυλία για την Κρήτη φέτος.

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Μυλοποτάμου και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, στηρίζουν την διοργάνωση ενώ για ακόμα μια φορά ο Ελληνοαμερικανός Επιχειρηματίας Γεώργιος Ι. Σιγανός από το Φαράτσι τιμά και φέτος ως Μεγάλος – Χρυσός Χορηγός την ίσως μεγαλύτερη διοργάνωση του Ρεθύμνου για το καλοκαίρι που διανύουμε.

Την γιορτή κίτρου στηρίζει για ακόμα μια χρονιά το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου τα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης και ο Ελληνοαμερικανός Επιχειρηματίας Ιωάννης Στ. Σιγανός.