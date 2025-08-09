ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εντοπίστηκαν οκτώ φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν κατασχέθηκαν -71- δενδρύλλια κάνναβης
Συνελήφθη ημεδαπός

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, χθες (08.08.2025) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης , του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνης και υποστηρικτικής δύναμης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν, σε οκτώ (8) διαφορετικά σημεία συνολικά -71- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -3- μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Όπως προέκυψε από την διενεργηθείσα αυτοψία , -3- από τα δενδρύλλια αυτά καλλιεργούνταν σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 35χρονου ημεδαπού ο οποίος και συνελήφθη ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και λοιπών δραστών.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για...

0
Η εποχιακή πεζοδρόμηση του κέντρου του Αγίου Νικολάου είναι...

Χανιά:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους κοκαΐνη,κάνναβη,όπλα...

0
Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για...

0
Η εποχιακή πεζοδρόμηση του κέντρου του Αγίου Νικολάου είναι...

Χανιά:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους κοκαΐνη,κάνναβη,όπλα...

0
Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
