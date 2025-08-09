ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι : Σύλληψη δύο ατόμων με δενρύλλια κάνναβης και πάνω από ένα κιλό κάνναβη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Λασίθι
Κατασχέθηκαν -8- δενδρύλλια κάνναβης
,
1 κιλό και 393 γραμμάρια κάνναβης ,
ζυγαριά και εξαρτήματα εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου χθες (08.08.2025) το μεσημέρι οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -2- ημεδαποί (57χρονος και 43χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες (08.08.2025) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα σε θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του ενός ημεδαπού όπου εντός και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -8- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους περίπου δύο μέτρων.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των ανωτέρω ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
• 1 κιλό και 393,7 γραμμάρια κάνναβης
• Ζυγαριά
• Εξαρτήματα εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Προηγούμενο άρθρο
Εντοπίστηκαν οκτώ φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Στο Κεραμούτσι την Κυριακή η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
