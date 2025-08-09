ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Στο Κεραμούτσι την Κυριακή η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου θα παρουσιάσει ένα μουσικό αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκι στο Κεραμούτσι την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 20.30.

Το φετινό πρόγραμμα της Χορωδίας είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού πολιτισμού, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι. Μέσα από ένα πλούσιο και προσεγμένο ρεπερτόριο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει βραδιές γεμάτες αρμονία, συγκίνηση και φως, σε ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα και τη δύναμη των τραγουδιών τους.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη.

Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι : Σύλληψη δύο ατόμων με δενρύλλια κάνναβης και πάνω από ένα κιλό κάνναβη
Επόμενο άρθρο
Η Αδρομάχη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα έρχεται στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
