Παντελής Θαλασσινός & Βασίλης Σκουλάς: Μια μουσική συνάντηση στην Τεχνόπολη

Την Δευτέρα 25 Αυγούστου.
Ο Παντελής Θαλασσινός μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες προσωπικής πορείας στο ελληνικό τραγούδι αν και στη δισκογραφία έκανε την εμφάνισή του νωρίτερα, το 1987 μαζί με τον Γιάννη Νικολάου ως… Λαθρεπιβάτες.
Πλούσια δισκογραφία και αμέτρητες συναυλίες τον ανέδειξαν σε σπουδαίο συνθέτη τραγουδιών ,τραγουδοποιό και ερμηνευτή.
Βέλη στην καλλιτεχνική του φαρέτρα, εξαιρετικά τραγούδια που στηρίζονται σε ‘‘ γέφυρες’’ και ‘‘δεσμούς’’ ανάμεσα στις μουσικές Δύσης και Ανατολής με επίκεντρο τη μουσική παράδοση του Αιγαίου.
Τα τραγούδια του Παντελή Θαλασσινού συντηρούν με τους φθόγγους και τον λόγο τους τη μνήμη, σφραγίζοντας κεφάλαια της προσωπικής μας ιστορίας.
Ανάθεμά σε, Εισιτήριο στην τσέπη σου, Καράβια χιώτικα, Κράτα για το τέλος, Ν΄ αγαπάς, Πόνος άπονος, Στο κάστρο το παλιό, Στη Σέριφο ήσουν πουλί, Κερύνεια, Τα σμυρναίικα τραγούδια, Του παραδείσου λεμονιά, Το φεγγαράκι πρόβαλε, Βαθιές αναπνοές είναι ορισμένα από τα πολλά τραγούδια του που αγαπήσαμε.
Συμμετέχει ο Βασίλης Σκουλάς – Λύρα,τραγούδι
Μαζί του οι μουσικοί: Πάνος Δημητρακόπουλος – κανονάκι, Σωτήρης Μαργώνης – βιολί, Πέτρος Βαρθακούρης – μπάσο, Λευτέρης Χαβουτσάς – κλασσική κιθάρα, Φίλιππος Λευκαδιτης – τύμπανα κρουστά , Ήχος: Γιώργος Καρυώτης, Ευτύχης Γιαννακούρας
Ώρα έναρξης 21:00 – οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00
Τα πρώτα Early Online 14€
Τιμή Προπώλησης 16€ – Τιμή Στο Ταμείο 18€
Δωρεάν είσοδος παιδιά έως 12 ετών
Σημεία Προπώλησης: Ταμεία Τεχνόπολις – Πολυτεχνείο Καφέ (από 11/08)
Διαδικτυακά στο tickets.texnopolis.net
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ