ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παντελής Θαλασσινός & Βασίλης Σκουλάς: Μια μουσική συνάντηση στην Τεχνόπολη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Ο Παντελής Θαλασσινός μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες προσωπικής πορείας στο ελληνικό τραγούδι αν και στη δισκογραφία έκανε την εμφάνισή του νωρίτερα, το 1987 μαζί με τον Γιάννη Νικολάου ως… Λαθρεπιβάτες.

Πλούσια δισκογραφία και αμέτρητες συναυλίες τον ανέδειξαν σε σπουδαίο συνθέτη τραγουδιών ,τραγουδοποιό και ερμηνευτή.

Βέλη στην καλλιτεχνική του φαρέτρα, εξαιρετικά τραγούδια που στηρίζονται σε ‘‘ γέφυρες’’ και ‘‘δεσμούς’’ ανάμεσα στις μουσικές Δύσης και Ανατολής με επίκεντρο τη μουσική παράδοση του Αιγαίου.

Τα τραγούδια του Παντελή Θαλασσινού συντηρούν με τους φθόγγους και τον λόγο τους τη μνήμη, σφραγίζοντας κεφάλαια της προσωπικής μας ιστορίας.

Ανάθεμά σε, Εισιτήριο στην τσέπη σου, Καράβια χιώτικα, Κράτα για το τέλος, Ν΄ αγαπάς, Πόνος άπονος, Στο κάστρο το παλιό, Στη Σέριφο ήσουν πουλί, Κερύνεια, Τα σμυρναίικα τραγούδια, Του παραδείσου λεμονιά, Το φεγγαράκι πρόβαλε, Βαθιές αναπνοές είναι ορισμένα από τα πολλά τραγούδια του που αγαπήσαμε.

Συμμετέχει ο Βασίλης Σκουλάς – Λύρα,τραγούδι

Μαζί του οι μουσικοί: Πάνος Δημητρακόπουλος – κανονάκι, Σωτήρης Μαργώνης – βιολί, Πέτρος Βαρθακούρης – μπάσο, Λευτέρης Χαβουτσάς – κλασσική κιθάρα, Φίλιππος Λευκαδιτης – τύμπανα κρουστά , Ήχος: Γιώργος Καρυώτης, Ευτύχης Γιαννακούρας

Ώρα έναρξης 21:00 – οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Τα πρώτα Early Online 14€

Τιμή Προπώλησης 16€ – Τιμή Στο Ταμείο 18€

Δωρεάν είσοδος παιδιά έως 12 ετών

Σημεία Προπώλησης: Ταμεία Τεχνόπολις – Πολυτεχνείο Καφέ (από 11/08)

Διαδικτυακά στο tickets.texnopolis.net

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

57 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

0
Το μεσημέρι της Τετάρτης, 57 μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλία...

Αλατσολίμνη, δεν έχει σημασία αν είναι λίμνη...

0
Με ψιλή άμμο, βότσαλα και κρυστάλλινα νερά σε αποχρώσεις...

57 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

0
Το μεσημέρι της Τετάρτης, 57 μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλία...

Αλατσολίμνη, δεν έχει σημασία αν είναι λίμνη...

0
Με ψιλή άμμο, βότσαλα και κρυστάλλινα νερά σε αποχρώσεις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλατσολίμνη, δεν έχει σημασία αν είναι λίμνη ή θάλασσα, είναι υπέροχη και είναι στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
57 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

57 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το μεσημέρι της Τετάρτης, 57 μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλία...

Μέση Ανατολή: Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ενέκρινε το νέο σχέδιο επιχειρήσεων στη Γάζα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε σήμερα την Πόλη της Γάζας,...

Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: «Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της»

ΠΚ team ΠΚ team -
Με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις της βουλεύτριας της Νέας...

Κάθε καλοκαίρι, η ίδια καταστροφή και η ίδια ανούσια συζήτηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Σοφία Βούλτεψη δείχνει προς τους εθελοντές ως λύση,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST