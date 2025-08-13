Αλατσολίμνη, δεν έχει σημασία αν είναι λίμνη ή θάλασσα, είναι υπέροχη και είναι στην Κρήτη

Με ψιλή άμμο, βότσαλα και κρυστάλλινα νερά σε αποχρώσεις του γαλάζιου και του πράσινου, η παραλία Αλατσολίμνη είναι ιδανική για όσους αγαπούν την ηρεμία και την επαφή με τη φύση.
Η Αλατσολίμνη είναι μία από τις πιο ξεχωριστές και απομονωμένες παραλίες της Σητείας, στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης. Το όνομά της προέρχεται από τη μικρή αλμυρή λίμνη που σχηματίζεται δίπλα στην ακτή, ένα φυσικό φαινόμενο που δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο και προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες παραλίες της Κρήτης.
Με ψιλή άμμο, βότσαλα και κρυστάλλινα νερά σε αποχρώσεις του γαλάζιου και του πράσινου, η παραλία Αλατσολίμνη είναι ιδανική για όσους αγαπούν την ηρεμία και την επαφή με τη φύση. Δεν διαθέτει οργανωμένες υποδομές, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για ήρεμες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.
Η περιοχή γύρω από την Αλατσολίμνη Κρήτης φιλοξενεί πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ η μικρή λίμνη δίπλα στη θάλασσα λειτουργεί ως καταφύγιο για πουλιά και μικρά ζώα, ιδιαίτερα την άνοιξη και τον χειμώνα. Η πρόσβαση γίνεται οδικώς από τον Ξερόκαμπο ή τη Ζάκρο, με διαδρομές που χαρίζουν πανοραμική θέα στο Λιβυκό Πέλαγος.
Αν αναζητάτε απομονωμένες παραλίες στην Κρήτη, η Αλατσολίμνη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει φυσική ομορφιά, γαλήνη και μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που θα σας μείνει αξέχαστη. Είναι το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε κολύμπι, χαλάρωση και στιγμές πραγματικής απόδρασης στη νοτιοανατολική Κρήτη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ