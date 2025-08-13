Xανιά:Μια μαγευτική βραδιά στο Θέατρο της Αρχαίας Απτέρας

Στο κατάμεστο Θέατρο της Αρχαίας Απτέρας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, 11 Αυγούστου 2025, το Ρεσιτάλ «Του ανέμου και της παινεμένης – από τον Lully στον Θεοδωράκη», με τον βαθύφωνο Χριστόφορο Σταμπόγλη και τον Δημήτρη Γιάκα στο πιάνο.

Ο Κορυφαίος Καλλιτέχνης γέμισε με τον όγκο της φωνής του και τη μοναδική ερμηνεία του το χώρο της ορχήστρας και της σκηνής, εκείνον στον οποίο δεκάδες αιώνες πριν δημιουργούσαν ηθοποιοί και χορευτές, ενώ στο κοίλο, στις ίδιες θέσεις που οι κάτοικοι τούτου του τόπου, τα αρχαία χρόνια, παρακολουθούσαν τα δρώμενα, Χανιώτες και επισκέπτες της πόλης μας, βίωσαν ένα ονειρικό ταξίδι από την μπαρόκ άρια “Vergin tutto amor” μέχρι το Romancero Gitano, του Μίκη Θεοδωράκη, έναν κύκλο τραγουδιών σε ποίηση Λόρκα και μετάφραση-επεξεργασία Ελύτη.

Τη μαγευτική βραδιά πρόσφεραν στους πολίτες η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης 2025, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδιοργάνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.