Οι δράσεις για την Τετάρτη 13 Αυγούστου στους Αποστόλους και τη Μονή Καλλέργη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Αυγούστου, στο Μπιτζαριανό και το Καστέλλι, οι άκρως ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ο κύκλος του Πολιτισμού», που διοργανώθηκαν από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Καστελλίου και Κασταμονίτσας, προσελκύοντας πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με δύο ξεχωριστές ξεναγήσεις σε βυζαντινές εκκλησίες της περιοχής.

Ο αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Γεώργιος Κατσαλής, ξενάγησε τους επισκέπτες στην Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο Μπιτζαριανό, με την Ενορία Καρουζανών να προσφέρει κέρασμα ενώ η αρχαιολόγος και Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Ελένη Κανάκη, παρουσίασε την εκκλησία του Αφέντη Χριστού στο Καστέλλι, δίνοντας έμφαση στην ιστορική της σημασία.

Το βράδυ, στην Πλατεία Μεϊντάνι, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στον καταξιωμένο συγγραφέα και δημοσιογράφο Νίκο Ψιλάκη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

-Ομιλία από τον Αναπληρωτή Καθηγητή «Διατροφής & Μεταβολισμού» του ΕΛΜΕΠΑ Γεώργιο Α. Φραγκιαδάκη, με θέμα την «Κρητική Διατροφή και το Σχολικό Περιβάλλον».

-Διαδραστικό εργαστήρι Βυζαντινής κουζίνας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κασταμονίτσας.

-Μουσική παράσταση με τον Δημήτρη Σγουρό και απαγγελία ποιημάτων του Νίκου Ψιλάκη από τη Μαρίνα Σπανάκη.

Στο χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς (λάδι, τυροκομικά, μέλι, αλλαντικά, κρασί, βότανα), αναδεικνύοντας τον πλούτο της κρητικής γης ενώ στη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη παρουσιάστηκε μια έκθεση με το συγγραφικό έργο του Νίκου Ψιλάκη, τιμώντας την προσφορά του στον πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης.

Ο κύκλος του Πολιτισμού» συνεχίζεται την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, στους Αποστόλους και τη Μονή Καλλέργη.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

18:00- Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στους Αποστόλους από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου – Κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων.

19:30- Ξενάγηση στην Ιερά Μονή Καλλέργη από τον Γεώργιο Κατσαλή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

20:00 -Παρουσίαση μοναστηριακής κουζίνας από τον Σύλλογο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας και τον Ηγούμενο της Μονής Καλλέργη Σίμωνα Βουτυριάδη.

21:00 -Μουσική παράσταση: «Βυζαντινοί Μελοποιοί κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη». Χορωδία και Βυζαντινή Ορχήστρα (Διδασκαλία: Ανδρέας Γιακουμάκης – Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Πρωτοψάλτης Αγίου Τίτου).

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστόλων, Σύλλογος Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.