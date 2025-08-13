Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους εκτελεσθέντες της Γέργερης και της Νυβρίτου

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα τελεστεί, στη Γέργερη, το καθιερωμένο μνημόσυνο των 25 κατοίκων της Γέργερης και της Νυβρίτου που εκτελέσθηκαν στις 14 Αυγούστου 1944 από τους Γερμανούς, καθώς και όλων των κατοίκων του Δήμου που φονεύθηκαν ή εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής.

Η εκδήλωση μνήμης θα γίνει στο εξωκλήσι της Γέργερης “Παναγία Χανουτιά”, τόπος εκτέλεσης των 25 κατοίκων της περιοχής μας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τη Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει το τελετουργικό της ημέρας στο μνημείο των πεσόντων με την επιμνημόσυνη δέηση, το προσκλητήριο των νεκρών, την κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμός Δημάρχου και την εκφώνηση πανηγυρικού λόγου από τον εκπαιδευτικό Κρουσανιωτάκη Ιωάννη.

Λίγο πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, θα ξεκινήσει πομπή με τη σημαία και τα πορτρέτα των εκτελεσθέντων από τον τόπο κράτησης έως τον τόπο εκτέλεσης τους και κατά μήκος της ίδιας πορείας, θα πραγματοποιηθεί ποδηλατοδρομία μικρών παιδιών. Τέλος, θα προσφερθεί κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γέργερης στο χώρο του μνημοσύνου για όλους τους παρευρισκομένους .

Με αίσθηση του χρέους απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να μπορούμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι, σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

 07:00: Θεία Λειτουργία στο εξωκλήσι της Παναγίας Χανουτιάς ή Κεράς

 08:15: Πομπή με τη σημαία στη μνήμη των 25 εκτελεσθέντων

από τον τόπο κράτησης τους έως τον τόπο εκτέλεσης τους.

 9.30: Μνημόσυνο εκτελεσθέντων στο εξωκλήσι της Παναγίας Χανουτιάς ή Κεράς

 10.00: Επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο εκτέλεσης (Μνημείο των Πεσόντων)

 Προσκλητήριο πεσόντων

 Κατάθεση στεφάνων

 Χαιρετισμός Δημάρχου Γόρτυνας Κοκολάκη Μιχαήλ

 Εκφώνηση Πανηγυρικού Λόγου από τον εκπαιδευτικό Κρουσανιωτάκη Ιωάννη.

 Τήρηση ενός λεπτού σιγής

 Εθνικός Ύμνος

 10:30 Οργάνωση ποδηλατοδρομίας στη μνήμη των 25 εκτελεσθέντων από τον τόπο κράτησης τους έως τον τόπο εκτέλεσης τους.

Μετά το πέρας του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφές στο χώρο του Συλλόγου Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γέργερης από τους τοπικούς φορείς.