Ηράκλειο:Το όνομα του Αντώνη Κρητικού φαίνεται να βρίσκεται πλέον σταθερά στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων

Σημαντικές πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο δημοσκοπική καταγραφή που πραγματοποιήθηκε την περίοδο του Πάσχα σε επίπεδο νομού, με αντικείμενο τα πρόσωπα που οι πολίτες θα επιθυμούσαν να δουν να εκπροσωπούν το Ηράκλειο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν τα ευρήματα της μέτρησης, το όνομα του Αντώνη Κρητικού καταγράφηκε ανάμεσα στα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες αλλά και σε πολίτες της περιφέρειας που αναζητούν ανανέωση προσώπων και διαφορετική πολιτική προσέγγιση.

Η συγκεκριμένη μέτρηση, που σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε με δείγμα πολιτών από διάφορες περιοχές του νομού, αξιολογείται από πολιτικούς παρατηρητές ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς αποτυπώνει για πρώτη φορά με πιο οργανωμένο τρόπο τη δυναμική νέων προσώπων στην τοπική κοινωνία.

Ο Αντώνης Κρητικός το τελευταίο διάστημα επιλέγει να παρεμβαίνει δημόσια σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων ανθρώπων, στην ανάπτυξη της περιφέρειας, στην ενίσχυση της κρητικής υπαίθρου και στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του προκαλεί και η παρουσία της Μαρίας Μπαριτάκη, η οποία βρίσκεται διακριτικά αλλά σταθερά στο πλευρό του.

Ναι καλά διαβάσατε. Και για τους λίγους που δεν γνωρίζουν η Μαρία Μπαριτάκη είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της νέας γενιάς στην Κρήτη, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο μόρφωσης, έντονη επιστημονική δραστηριότητα, κοινωνική παρουσία, εμφάνιση και προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Με άριστες σπουδές σε Ελλάδα, Σουηδία και Ισπανία, συμμετοχή σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα και διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει καταφέρει να αποκτήσει ευρεία αναγνώριση στον επιστημονικό χώρο, ενώ έχει τιμηθεί και σε θεσμικό επίπεδο για το ερευνητικό και επιστημονικό της έργο. Είναι μια γυναίκα που διαθέτει όχι μόνο ομορφιά και δυναμισμό, αλλά και χαρακτήρα, ποιότητα και αξίες στοιχεία που την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινωνία της Κρήτης.

Το ζευγάρι δείχνει να έχει μία σχέση που στηρίζεται σε κοινές αρχές, σοβαρότητα και αλληλοστήριξη, στοιχεία που φαίνεται να εκτιμώνται ιδιαίτερα από την κοινωνία της Κρήτης.

Οι δυο τους είναι αρραβωνιασμένοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια δημόσια αναφορά σχετικά με το ενδεχόμενο γάμου στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του Αντώνη Κρητικού φαίνεται να βρίσκεται πλέον σταθερά στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στο Ηράκλειο, με αρκετούς να θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις υποψηφιότητες που θα απασχολήσουν έντονα την επόμενη προεκλογική περίοδο.