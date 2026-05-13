Με αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου, στις προκλήσεις και τις προοπτικές, η τοποθέτηση του Αλέξη Καλοκαιρινού στο ΕΤ Forum Ηράκλειο 2023

Ικανοποίηση για τη δήλωση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ότι έχει δεκτή η συντριπτική πλειονότητα των προτάσεων του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ και έχει ήδη δοθεί εντολή για την εκπόνηση των σχετικών μελετών

Με αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου, στις προκλήσεις και τις προοπτικές, καθώς και σε σημαντικά θεσμικά κενά που χαρακτηρίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου στο 3ο ET-Forum του «Ελεύθερου Τύπου» με θέμα «Κρήτη 2030: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας» στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Στο Forum, όπου παρουσιάστηκε και η Παγκρήτια δημοσκόπηση της εταιρίας Palmos Analysis για τον ΕΤ, σχετικά με τις απόψεις των Κρητικών για τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις της Μεγαλονήσου, τοποθετήθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η Βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τους Δημάρχους, Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, Ρεθύμνου Γιώργη Μαρινάκη και Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στην τοποθέτησή του, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και επεσήμανε τη δήλωση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρίστου Δήμα που είχε προηγηθεί για τα έργα του ΒΟΑΚ στην λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου», σύμφωνα με την οποία η συντριπτική πλειονότητα των προτάσεων του Δήμου Ηρακλείου έχουν γίνει δεκτές και έχει ήδη δοθεί εντολή για την εκπόνηση των σχετικών μελετών για τα συμπληρωματικά έργα.

Αναφερόμενος στην άλλη μεγάλη διεκδίκηση του Δήμου Ηρακλείου για την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε για βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν, τόνισε ότι το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) του Δήμου Ηρακλείου είναι μία ευκαιρία, όπως και η συμπερίληψη της συγκεκριμένης έκτασης στο ΤΠΣ είναι επίσης μία μεγάλη ευκαιρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο ότι πέρα από την αυτονόητη διαβούλευση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου ο Δήμος Ηρακλείου είναι συνιδιοκτήτης της έκτασης και αυτό δημιουργεί δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να παραλειφθούν σε οποιαδήποτε συζήτηση και σε οποιοδήποτε σχεδιασμό.

Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για τις υστερήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για να μπορούμε να μιλάμε για αναπτυξιακό όραμα, όπως είναι η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια στις πόλεις σχετικά με ζητήματα υποδομών, πολεοδομίας και πολιτικής προστασίας, όπου τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι μία από τις πρωτοπόρες Περιφέρειες της χώρας.

Αναφέρθηκε επίσης στις οδικές υποδομές, οι οποίες όπως φάνηκε και στη δημοσκόπηση βρίσκονται στην κορυφή, στο ζήτημα της υδροδότησης, καθώς και της ενέργειας, επισημαίνοντας πως ό,τι αφορά το κομμάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκονται σε μία πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα ως προς τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε και για θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, πολιτισμού, αλλά και του πρωτογενή τομέα, όπου τόνισε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια μεγάλη αγροτική περιφέρεια και είναι ένας τομέας όπου γίνονται βήματα με χαρακτηριστικό πρωτοπορίας.

Όπως είναι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ που θα παράγει εξαπλάσια ποσότητας αρδευτικού νερού σε σχέση με σήμερα, 36.000 κ.μ. ανά ημέρα, ενώ υπάρχει και το συνακόλουθο έργο κατασκευής των αρδευτικών δικτύων που έχει υποβάλλει ο Δήμος με την Περιφέρεια Κρήτης προς χρηματοδότηση, ώστε να αρδεύονται 23.000 στρέμματα.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, που σε συνδυασμό με τα παραπάνω οδηγούν το Ηράκλειο στο μοντέλο της κυκλικής πόλης, στο θέμα της εύρεσης στέγης και της κοινωνικής κατοικίας, καθώς και σε δομικά ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το θέμα των πόρων, των αρμοδιοτήτων, της στελέχωσης, καθώς και της συνολικής λειτουργίας των Δήμων που επηρεάζεται από το θεσμικό πλαίσιο.