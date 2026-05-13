ΡΕΘΥΜΝΟ

Αναβιώνει στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου η παραδοσιακή εκτροφή μεταξοσκώληκα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην αναβίωση της παραδοσιακής καλλιέργειας και εκτροφής μεταξοσκώληκα προχωρά ο δήμος Μυλοποτάμου μέσα από μια πρωτοβουλία που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά, τη βιωματική εκπαίδευση και τη διαγενεακή μεταφορά γνώσης.

Η δράση υλοποιείται μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και θα αναπτυχθεί στους χώρους του ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) και του ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) Μυλοποτάμου, με στόχο τη διάσωση παραδοσιακών τεχνικών και βιωμάτων που συνδέονται με τη σηροτροφία, μια δραστηριότητα που στο παρελθόν αποτελούσε σημαντικό στοιχείο της τοπικής παραγωγικής ζωής.

Μέσα από τη διαδικασία της εκτροφής μεταξοσκώληκα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλα τα στάδια της παραγωγής, από την καλλιέργεια της μουριάς και τη φροντίδα του μεταξοσκώληκα έως τη δημιουργία του κουκουλιού και την παραγωγή μεταξιού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της δράσης με τη σχολική κοινότητα του δήμου, καθώς προγραμματίζεται συνεργασία με σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και διαδραστικές δραστηριότητες σχετικές με την παραδοσιακή σηροτροφία και τη λαϊκή παράδοση.

Σύμφωνα με τον δήμο Μυλοποτάμου, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ζωντανός πυρήνας μάθησης, πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργικής συμμετοχής, όπου οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα μεταφέρουν εμπειρικά γνώσεις και πρακτικές στις νεότερες γενιές, ενισχύοντας τη συλλογική μνήμη και τη σύνδεση με τις ρίζες του τόπου.

«Η διατήρηση των παραδόσεων και η μεταφορά της γνώσης από τις μεγαλύτερες στις νεότερες γενιές αποτελεί για εμάς ουσιαστική προτεραιότητα. Μέσα από αυτή τη δράση δημιουργούμε έναν χώρο συνάντησης εμπειρίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των σχολείων δίνει ιδιαίτερη αξία στην προσπάθεια, καθώς τα παιδιά γνωρίζουν βιωματικά στοιχεία της πολιτιστικής μας ταυτότητας και έρχονται πιο κοντά στις ρίζες του τόπου μας», τονίζει σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Ζαχαρίας Λαδιανός.https://www.amna.gr/

Ρέθυμνο:Καταληκτική ημερομηνία (30-06-2026) για τη θεώρηση αδειών...

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ανακοινώνεται...

Δήμος Ρεθύμνης:MASTERCLASS με τον Γιάννη ...

Ο Δήμος Ρεθύμνης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανώνουν MASΤERCLASS...

