Προσλήψεις 259 μόνιμων εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στον διορισμό 259 μόνιμων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό προσλήψεων, από τους μεγαλύτερους των τελευταίων ετών, που έρχεται να καλύψει όλα τα οργανικά κενά και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι διορισμοί κατανέμονται ως εξής:

• ΠΕ70 Δάσκαλοι – 45

• ΠΕ60 Νηπιαγωγοί – 92

• ΠΕ70 ΕΕ Ειδικής Αγωγής (Δάσκαλοι) – 35

• ΠΕ60 ΕΕ Ειδικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί) – 51

• ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας – 3

• ΠΕ08 Καλλιτεχνικών / Εικαστικών – 18

• ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης – 1

• ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής – 10

• ΠΕ86 Πληροφορικής – 4

Σύνολο: 259 εκπαιδευτικοί

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Μανώλης Μπελαδάκης, δήλωσε:

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για την εκπαίδευση στον Νομό Ηρακλείου. Με την έλευση 259 νέων συναδέλφων ενισχύουμε ουσιαστικά τα σχολεία μας, δίνοντας στα παιδιά μας το δικαίωμα να ξεκινήσουν τη χρονιά σε ένα πλήρες, σταθερό και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, όλα τα υφιστάμενα κενά καλύπτονται έγκαιρα, κάτι που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και συνεργασία όλων των φορέων, μπορούμε να πετυχαίνουμε σπουδαία αποτελέσματα.

Ως Διεύθυνση, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, στη στήριξη των σχολικών μονάδων και στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Καλωσορίζουμε τους νέους μας συναδέλφους και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σπουδαίο έργο που αναλαμβάνουν.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.